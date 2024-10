Serie B, la Cremonese cambia in corsa: esonerato Stroppa, ecco chi può sostituirlo

La Cremonese, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la decisione dell'esonero di Giovanni Stroppa: ecco chi è ora in pole per la panchina grigiorossa.

Alessia Gentile 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 21:21)

La Cremonese ha preso una decisione importante e ha scelto di non proseguire d'ora in avanti con Giovanni Stroppa; il club ha approfittato della pausa per gli impegni delle nazioni per dare una svolta alla stagione da poco cominciata. Si sta facendo nelle ultime ore sempre più insistente il nome di Eugenio Corini come possibile sostituto sulla panchina, ma nulla è ancora certo.

Comunicato ufficiale della Cremonese — La società lombarda ha, tramite un comunicato ufficiale, fatto sapere che: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona". Fatidiche sono state le ultime sconfitte rimediate in Serie B e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cagliari di Davide Nicola.

Al posto di Giovanni Stroppa, stando alle indiscrezioni che stanno circolando con sempre più insistenza, molto probabilmente arriverà l'ex Palermo Eugenio Corini. La speranza del club è quella di poter dare al suo gruppo la scossa decisiva per tornare a far bene e per puntare a scalare la in classifica: al momento i grigiorossi sono settimi con 11 punti, ma non basta. C'è l'obiettivo chiaro di tornare in Serie A, nel campionato italiano di massima serie sfiorato solamente qualche mese fa quando alla finale dei playoff è poi passato il Venezia.