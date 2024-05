Finale Playoff Serie B: Cremonese-Venezia, il derby di Dennis Johnsen

Capitolo conclusivo dei playoff di Serie B, di fronte Cremonese e Venezia che scenderanno in campo alle 20:30 per la finale d’andata che domenica 2 giugno decreterà il nome della terza squadra promossa in Serie A. I lagunari sono...

Vincenzo Bellino Redattore 30 maggio - 13:17

Capitolo conclusivo dei playoff di Serie B, di fronte Cremonese e Venezia che scenderanno in campo alle 20:30 per la finale d'andata che domenica 2 giugno decreterà il nome della terza squadra promossa in Serie A. I lagunari sono leggermente favoriti in virtù di una miglior posizione in classifica in regular season, i grigiorossi invece sono obbligati a vincere per tornare in massima serie dopo un solo anno di Purgatorio. Quello dello Stadio Zini sarà una sfida speciale per Dennis Johnsen, una sorta di derby per il calciatore ex Venezia, trasferitosi in Lombardia proprio nella sessione invernale di calciomercato.

Johnsen salta Cremonese-Venezia — Il grande ex non sarà della partita per un problema muscolare, proverà a stringere i denti per la trasferta del Penzo. Sulla particolare vicenda di mercato si è espresso il procuratore di Dennis Johnsen, Giorgio Boateng, ai microfoni di TMW: "Ha avuto un problema fisico, spero possa riprendersi per scendere in campo domenica".

Johnsen alla Cremonese per colpa del Venezia: "Stavamo bene a Venezia, il contratto andava in scadenza il prossimo anno, non avevo nessun interesse a fargli cambiare aria. Anzi, io non ho ancora capito cosa è successo, ci sono state delle dinamiche particolari".