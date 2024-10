La Lega Serie A ha ufficializzato le date della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita per il terzo anno di fila. Finale il 6 gennaio , nel giorno dell' Epifania , alla Kingdom Arena.

Finale alla Kingdom Arena

La Coppa sarà assegnata nell’innovativa “Kingdom Arena”, il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa. La venue è dotata delle tecnologie più avanzate sia a livello di ripresa televisiva sia per l`ingegneria del suono e light design. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 160 Paesi del mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.