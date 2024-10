Serie A, l’annuncio del Como: “Al ritorno birra offerta a tutti i tifosi del Napoli”

La settima giornata di Serie A si è aperta venerdì alle ore 18:30 con il Napoli che si è imposto per 3-1 sul Como , un avversario temibile soprattutto nel primo tempo. La formazione lariana ha subito risposto al vantaggio partenopeo firmato da Scott McTominay, trovando il meritato pareggio grazie ad un’incursione vincente di Gabriel Strefezza. Nella ripresa, un rigore trasformato da Romelu Lukaku ha riportato avanti i partenopei, e nel finale, David Neres ha messo il sigillo sulla gara. Vera protagonista del match la cornice del Maradona, con i tifosi di entrambe le formazioni che, incitando le proprie squadre, non hanno mai ceduto ad atteggiamenti ostili o provocatori. A questo proposito, il Como ha voluto onorare l'accoglienza ricevuta, rendendo omaggio alla città di Napoli e ai suoi tifosi: una birra a tutti i tifosi partenopei presenti nel match di ritorno, in programma il domenica 23 febbraio 2025 alle ore 18:00.

L'annuncio social

L'annuncio del Como arriva proprio sui canali ufficiali del club lariano: Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025.