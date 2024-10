Neres, weekend da sogno: gol al Como, e proposta di matrimonio

David Neres, due gol in due serate: prima Como, poi Kira

Si è ambientato benissimo l'esterno brasiliano: arrivato a metà agosto in Campania dal Benfica, è diventato il talismano della squadra di Conte negli ultimi minuti di gioco. Assist col Bologna per Simeone, un altro col Parma, poi la rete in Coppa Italia col Palermo e, ieri, contro il Como di Fabregas, la prima marcatura in campionato. Fatta eccezione per quella brutta sera in cui è stato rapinato di un rolex, questo è un periodo d'oro per David Neres.