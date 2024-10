Napoli, Conte: “Primo posto? Se me lo avessero detto qualche mese fa…”

McTominay, Lukaku e Neres, il Napoli di Conte brilla anche contro il Como: i "nuovi" trascinano i partenopei nel successo per ottenuto contro i lariani (3-1)

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 21:49)

McTominay dopo trenta secondi fa esplodere il Maradona, Strefezza lo riporta sulla terra. Poi un calcio di rigore di Lukaku e la rete della riserva di lusso, David Neres, trascinano il Napoli nel successo per 3-1 sul Como, nella gara inaugurale della 7ª giornata di Serie A.

"Stiamo riaccendendo la passione in città" — In attesa della Juventus, impegnata domenica nel lunch-match contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, si gode il primato: "Non so se è un Napoli da primo posto, ma siamo primi ed è un dato di fatto. Se me lo avessero detto qualche mese fa, non ci avrei creduto".

Ai piedi del Vesuvio è tornato l'entusiasmo: "Non era semplice contro una delle squadre più in forma del campionato, veniva da quasi tre vittorie di fila perchè col Bologna vinceva 2-0. Sono contento per lo spirito della squadra che non ha mollato nei momenti di difficoltà, oggi abbiamo indossato diversi abiti. Stiamo riaccendendo la passione e l'entusiasmo a Napoli, un qualcosa che non era scontato dopo lo scorso anno".

"Il Como ci ha messo in difficoltà" — Il gol di McTominayha permesso al Napoli di indirizzare la sfida sui binari giusti, ma la rete di Strefezza ha complicato i piani della squadra di Conte. Nella ripresa però i partenopei son riusciti a ritrovare il bandolo della matassa: "Abbiamo messo in cascina 16 punti che sono importanti per i nostri obiettivi. Primo tempo ben giocato, poi abbiamo lasciato un po' di campo al Como, non riuscivamo a contrastare il loro palleggio. Nel secondo tempo ho sistemato qualcosa a livello tattico e penso non ci sia stata partita".