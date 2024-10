Napoli in testa, parla Conte: “Sentiamo la responsabilità: la città è magica”

"Lukaku sta entrando in condizione. Como? Conosco Fabregas, era allenatore in campo"

Antonio Conte getta acqua sul fuoco ai comprensibili entusiasmi di una piazza calda come Napoli: "Continuiamo a lavorare, siamo all'inizio, questo è un periodo di assestamento per tutte le squadre. Per noi è importante mettere fieno in cascina: ci servirà in qualche momento più duro". Conte parla anche di Cesc Fabregas, allenatore del Como: "Abbiamo vinto col Chelsea la Premier, abbiamo condiviso momenti importanti: ho sempre pensato potesse fare l'allenatore, giocava in mezzo al campo. Il Como è la squadra rivelazione, nelle ultime tre gare poteva fare 9 punti, col Bologna vinceva 2-0 contro una squadra di Champions, poi hanno battuto Atalanta lì e non è una passeggiata di salute e poi col Verona. Ci daranno grossi problemi, arrivano con autostima, entusiasmo, ma noi ci stiamo preparando". Naturalmente, non può mancare un commento su Lukaku: "Sta lavorando, ma ora sta iniziando ad avere una buona condizione. Sta facendo gli stessi carichi dei suoi compagni di squadra. Lui si è integrato alla perfezione, e per me è uno che sposta sempre gli equilibri".