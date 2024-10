“Il tifo è stato determinante per accettare Napoli. Lukaku? Il più forte”: parla McTominay

Alla sua prima stagione in Serie A, con la maglia del Napoli, Scott McTominay è già un idolo dei tifosi azzurri, e lui sta ricambiando la passione del tifo napoletano con prestazioni convincenti

Michele Bellame 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 16:14)

"Lukaku è il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Fisicamente è impressionante. Tecnicamente, Kvara è il più dotato. Abbiamo molta fiducia nel gruppo, ascoltiamo lo staff, e facciamo progressi volta per volta". Parole e musica di Scott McTominay, alla prima stagione in serie A, che parla alla radio partner del calcio Napoli. Una lunga intervista, in cui lo scozzese spazia dal campionato italiano all'ambientamento in città.

"Italia patria della tattica: si studia di più rispetto alla Premier" McTominay ha trascorso tutta la sua carriera al Manchester United, diventandone di fatto una bandiera. Nella lunga esperienza con i Reds, ha giocato insieme a Romelu Lukaku, ed ha affrontato Antonio Conte come allenatore avversario. Di Conte, McTominay dice: "Il suo modo di giocare è flessibile, devi saper fare più cose e ricoprire più posizioni e più ruoli. Tutto, al fine di ottenere risultati ed aiutare i compagni. Mi trovo bene nella posizione in cui mi sta schierando Conte, ma in mezzo al campo ho difeso ed ho attaccato, e mi trovo bene". Lo scozzese fa anche riferimento alle differenze con la Premier: "Sono molto differenti, in Serie A direi che devi conoscere più tattica, qui il lavoro è molto più intenso. Devi conoscere tatticamente il tuo ruolo e quello dei compagni. La Premier, invece, è più fisica rispetto alla Serie A. Sono rimasto molto impressionato dal livello del campionato italiano, dall’Inghilterra non sempre riuscivo a rendermi conto come riesco a farlo adesso. Mi hanno impressionato i livelli tecnici delle squadre ma anche dei calciatori, a partire dai miei compagni di squadra. Le squadre stanno bene in campo, dall’estero non riuscivi ad accorgertene in pieno. C’è molto equilibrio in vetta, ed è dovuto a questo insieme di fattori".

"Prossima col Com0? Magari Lukaku fa doppietta..." Lukaku e McTominay hanno giocato insieme nel Manchester United fra il 2017 ed il 2019, prima che l'attaccante belga approdasse all'Inter. Di Lukaku, il centrocampista scozzese ha belle parole: "E' il compagno di squadra più forte con cui ho giocato, fisicamente è imbattibile. Magari col Como fa doppietta! L'allenatore ne sarà contento. Ogni partita è tosta, non ci sono avversari facili: col Monza, abbiamo faticato prima di segnare: hanno chiuso tutti gli spazi. Col Como sarà un'altra sfida difficile, dobbiamo seguire bene le direttive dell'allenatore e dello staff, con la massima determinazione e concentrazione, e poi trasferirlo sul campo".

"Napoli, passione indescrivibile!" "Il calore della gente è impressionante - dice McTominay - la loro passione è travolgente, non ho parole per descriverla. Il tifo è stato determinante per me nell'accettare Napoli. Sono contento, e anche il gruppo lo è: siamo fiduciosi e contenti di quello che percepiamo. Sappiamo che il campionato è lungo, e continueremo a lavorare. Noi siamo qui per lavorare e per fare del nostro meglio. Partita dopo partita guardiamo sempre alla prossima e facciamo tesoro di quanto successo prima".