Vincenzo Bellino Redattore 14 giugno 2024 (modifica il 14 giugno 2024 | 11:28)

Germania-Scozia darà il via alla 17ª edizione dei Campionati Europei di Calcio. La Nazionale allenata da Julian Nagelsmann farà gli onori di casa, in qualità di Paese ospitante, e chissà che non possa arrivare in fondo come accadde nel Mondiale 2006, magari questa volta con un esito diverso. Tutti a caccia dell'Italia, Campione d'Europa in carica; gli azzurri non partono favoriti, più quotate le varie Francia, Spagna e Inghilterra, ma guai a sottovalutare la selezione di Spalletti oltre alle mine vaganti Belgio, Olanda, Croazia e Portogallo.

La Germania fa gli onori di casa — In Germania si respira un clima particolare, il disagio economico e alcune recenti decisioni politiche non sono piaciute alla popolazione tedesca, così come è stato mal digerito il divieto della Federazione di non indossare la fascia arcobaleno ai Mondiali di Qatar 2022. Per quanto riguarda l'Europeo c'è grande attesa, la Germania è in fibrillazione per un evento così importante che mancava da tempo (dai Mondiali 2006, ndr).

All'interno dello spogliatoio il clima è sereno, il Ct Julian Nagelsmann ha fatto delle scelte ponderate e ben precise, legate al ruolo che interpreterà ogni singolo giocatore. In sostanza come dichiarato dal collega della Bild, David Verhoff, l'ex allenatore del Lipsia punterà su 13-14 giocatori che a ruota saranno schierati nell'undici titolare, la restante parte dei calciatori convocati è consapevole del fatto che verrà impiegata a partita in corso.

Le stelle: Wirtz e Musiala — Alla vigilia della sfida con la Scozia, Nagelsmann ha espresso parole al miele per i propri calciatori, il Ct si fida delle proprie scelte: "Abbiamo un buon mix fra giocatori con tanta fame che non hanno ancora vissuto momenti importanti a questo livello e altri con molta esperienza, che hanno giocato tanti tornei e vinto trofei importanti".

Fari puntati sulle due stelline dello scacchiere tedesco: Florian Wirtz, autore di una straordinaria stagione col Bayer Leverkusen (18 gol e 19 assist) e Jamal Musiala, ormai leader del centrocampo del Bayern Monaco. "In Germania tutti sperano che questi due possano condurre la Mannschaft alla vittoria".

Kroos sa come si fa: e su Neuer... — Al ritorno da MadridToni Kroos è stato celebrato e festeggiato dai tifosi tedeschi. Insieme al capitano Gundogan, è uno dei giocatori di maggior esperienza, sa come si vincono i trofei, è una pedina chiave. La Germania conterà anche sulla sua determinazione di voler terminare la carriera con l'ennesimo trofeo.

L'altro leader all'interno dello spogliatoio tedesco è Manuel Neuer. L'estremo difensore del Bayern Monaco ha commesso qualche errore di troppo nelle ultime uscite amichevoli della Nazionale tedesca e in generale, quella disputata con il club bavarese, non è stata una delle sue migliori stagioni. Le sbavature contro Stoccarda ed Hoffenheim in Bundesliga e soprattutto quella in semifinale di Champions contro il Real Madrid, hanno fatto scattare l'allarme: il popolo tedesco lo terrà particolarmente d'occhio.

Hummels e Goreztka a casa — "Le esclusioni di Hummels e Goretzka hanno lasciato di stucco i tifosi della Germania, ma non noi giornalisti", dice Verhoff. Il centrale difensivo del Dortmund e il centrocampista del Bayern Monaco, difficilmente avrebbero accettato un ruolo da comprimari, di conseguenza Nagelsmann ha preferito dare una chance ad Anton dello Stoccarda e Robin Koch dall'Eintracht Francoforte per il reparto arretrato; Pascal Groß ed Emre Can avranno il compito di dar solidità al centrocampo teutonico. "Una scelta rischiosa che in caso di fallimento Nagelsmann potrebbe pagare caro". Non ci sarà neanche Pavlovic, fermato dalla terza tonsillite stagionale.

Germania, la finale è possibile — Nel 2006 il sogno di vincere il Mondiale davanti ai propri tifosi fu infranto dall'Italia di Marcello Lippi, poi vincitrice della manifestazione a Berlino. Son trascorsi circa dieci anni dall'ultima finale internazionale della Germania, precisamente dal trionfo in Coppa del Mondo contro l'Argentina (2014), da allora la Mannschaft è stata eliminata al primo turno delle edizioni mondiali successive (Russia 2018, Qatar 2022) e agli Europei i migliori piazzamenti sono state le semifinali 2012 (Polonia) e 2016 (Francia).

L'ultimo Campionato continentale vinto dalla Germania risale al 1996, chissà che la kermesse casalinga non possa rivelarsi la fatidica "volta buona": "Tutto è possibile, con le giuste vibrazioni e la spinta del nostro pubblico la Germania può anche raggiungere la finale e lottare per il titolo. Non sarà semplice, tutto può accadere, anche di uscire ai quarti di finale".