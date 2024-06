Mbappé: “Germania? È sempre lì quando conta”

Gli Europei non sono ancora cominciati ma iniziano già le previsioni e i pronostici. Kylian Mbappé atterrato in Germania, con la sua Francia, ha un pensiero fisso sui padroni di casa: non saranno quelli visti nelle amichevoli ma neanche nel bene: il riferimento è al ko per 2-0 incassato a marzo proprio per mano della Nazionale di Julian Nagelsmann che ospiterà il torneo continentale.