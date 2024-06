Euro 2024, Rothen su Mbappé: “Traditi per un anno, come può giocare per la Francia?”

Il fenomeno della Francia è finito sotto accusa della critica per aver tradito il PSG durante la stagione...

Emanuele Landi Redattore 7 giugno - 15:15

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il giocatore francese, che ora prenderà parte a Euro 2024, aveva deciso anzitempo di lasciare il Paris Saint-Germain e a molti questa cosa non è certo andata giù. Nonostante la vittoria del titolo in Francia e della Coppa nazionale, per molti tifosi parigini e opinionisti vicini alla squadra de La Ville, il grande cruccio è la Champions League. La sconfitta contro il Borussia Dortmund in semifinale ha lasciato il segno. Luis Enrique, inoltre, durante la stagione aveva, spesso, messo in discussione il talento con la maglia numero 7, dato che non avrebbe rinnovato il contratto. "Dovremmo abituarci a giocare senza Mbappé": disse tempo fa il tecnico ex Roma e Barcellona. Il fenomeno ex Monaco, però, si è davvero tirato indietro?

L'accusa rivolta anche in ottica Euro 2024 — L'ex calciatore del PSG, Jerome Rothen, ora opinionista televisivo si è scagliato contro Mbappé ai microfoni di RMC Sport: "Ci ha traditi per tutta la stagione. Sono passati cinque mesi da quando Kylian ha dimostrato di non voler sforzarsi per restare al PSG. Non è un problema dell'allenatore, dei dirigenti, del presidente, dei tifosi... È solo un problema di rispetto. Quando ti metti nella categoria dei migliori giocatori del mondo, devi avere l’atteggiamento giusto. Devi lottare per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese, per il tuo club".

"Lui invece non l'ha fatto - continua l'accusa al vetriolo di Rothen contro Mbappé che rappresenterà la Francia a Euro 2024 - Penso che ci abbia tradito per l'intera annata. La stagione è stata catastrofica dall’inizio alla fine in termini di immagine e comunicazione. Sono molto arrabbiato con lui, quando lo vedo in nazionale mi dico che non è possibile che giochi per la Francia". Problemi che Deschamps, invece, non si pone in vista della rassegna continentale dove si cerca il successo dopo il Mondiale 2018 e i secondi posti a Euro 2016 e al Mondiale 2022.