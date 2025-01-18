Emanuele Landi

Cagliari, Nicola post Napoli: "Dato ciò che avevamo; Futuro? Parlerò con la società"
Il tecnico dei sardi analizza la gara col Napoli...
Il tecnico dei sardi analizza la gara col Napoli...
Prima del match col Napoli...
Il tecnico dei sardi analizza la vittoria col Venezia...
39 reti per lo svedese e 25° titolo per i biancoverdi...
Prima del match col Venezia...
Il tecnico dei sardi analizza la sconfitta del Sinigaglia...
Prima della trasferta di Como...
Prima della sfida con l'Udinese...
Il tecnico dei sardi analizza la gara del Bentegodi...
In vista del Monday Night al Bentegodi...
I sardi ospitano la Fiorentina
I sardi cercano l'impresa a San Siro
Il commento alla sfida della Computer Gross Arena
Scontro salvezza alla Computer Gross Arena
Il commento alla sfida dell'Unipol Domus
Il commento del presidente dei sardi
Sardi contro il Monza per tornare ai tre punti
Il commento alla sfida dell'Unipol Domus
I sardi sognano il riscatto dopo due ko di fila
Il commento alla sfida dello stadio Dall'Ara
I sardi sognano il riscatto dopo la Juve
Il commento alla sfida dell'Unipol Domus
I sardi cercano continuità
Il commento alla sfida del Gewiss Stadium
Sfida salvezza vinta dai sardi
Coi ducali tre punti salvezza in palio
Il tecnico parla dopo la gara con la Lazio
Sfida delicata tra salvezza e zona Champions
Vittoria vitale all'Unipol Domus
Scontro diretto all'orizzonte