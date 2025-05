Cagliari, Nicola: “Dobbiamo raggiungere quanto prima quello che vogliamo”

L'allenatore dei sardi ha commentato in sala stampa la sconfitta contro i lariani: "Per me la salvezza non è una concessione".

Emanuele Landi Redattore 10 maggio 2025 (modifica il 10 maggio 2025 | 18:14)

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha commentato la gara persa col Como oggi pomeriggio al Sinigaglia. I sardi, dopo le reti di Adopo, Caqueret, Strefezza e Cutrone, hanno raccolto così la loro diciannovesima sconfitta in trentasei giornate di campionato. Per il Cagliari sembrava quasi fatta per la salvezza, ma quel quasi dura da un po'. Alla prossima c'è il Venezia all'Unipol Domus...

Nicola commenta la gara del Cagliari — Il commento nel post-partita di Davide Nicola, alla sfida tra Como e Cagliari, ai microfoni in sala stampa: “Che difficoltà abbiamo avuto dopo oggi? Non era facile, una difesa con Palomino e Adam mai provata quest'anno. Probabilmente dobbiamo cercare di diventare più cinici. Prima del 3-1 potevamo trovare il pareggio. La squadra ha fatto bene obiettivamente contro una squadra altamente competitiva che non prendeva gol da 500 minuti. Noi stiamo dando tutto, alcune dinamiche sono difetti che ci portiamo dall'inizio. Fatichiamo a migliorarli, dobbiamo concentrarci sui pregi e la squadra ha fatto quello che poteva fare. Prepariamoci alla prossima”.

Ancora il mister: “Match point in teoria... è sereno? Sì, sono tranquillo. Comunque non è facile vincere un campionato in Italia, devi essere pronto in caso di un episodio, quando devi limitare gli altri e quando tu devi fare male. Noi dobbiamo trovare la forza di fare più di un gol e fare cose diverse”.

“Se resterò in futuro? Per me conta solo l'obiettivo della squadra. Ci metto l'anima, come tutti i ragazzi e i tifosi che ci seguono. Un unico desiderio che fatichiamo per raggiungere. Il resto non conta”.

Le altre dichiarazioni — L'allenatore dei rossoblù prosegue: “Una squadra frizzante, l'altra meno brillante. Cinismo da un lato e dall'altro no? Sì, ma noi stiamo costruendo certi numeri. Dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo, a parte qualche defezione. Chi è entrato ha fatto il suo dovere. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo di ottimo livello e ordine. Dobbiamo migliorare il discorso dell'ultima scelta e avere la capacità di tradurre con qualche gol in più quello che creiamo. Comunque un gol a Como non è regalato, e non mi aspetto regali da nessuno”.

“Come si può analizzare questo Cagliari e Cos'è mancato? Quando lotti per la salvezza ne ho viste poche di sofferte. Inutile girare intorno alle cose. Avere la capacità di lottare costantemente e lottare per un obiettivo importante... altrimenti fai un altro discorso. La mia squadra è unita da questo punto di vista, abbiamo un calendario ed è tosto, continuiamo a lavorare come stiamo facendo. E magari riesci a tramutare il gol dall'azione, che è quello che vogliamo”.

“Se mi sento di fare un appello visto che il Cagliari fa fatica in casa? Non abbiamo mai avuto bisogno. Il nostro pubblico è sempre presente. Abbiamo avuto un comportamento di gioco in casa e fuori pressoché simile. Probabilmente l'anno scorso si è ottenuto qualche punto in più in casa. Alcuni punti dobbiamo migliorarmi e ci vorrà tempo, altri invece subito. Dobbiamo raggiungere quanto prima quello che vogliamo, ma le cose arrivano quando arrivano. Cerchiamo di fare quello che dobbiamo in un campo difficile, fino all'1-1 la partita è stata alla pari. Poi o trovi la possibilità di riaprire la partita oppure...”.

“Falliti due match point salvezza, raggiungere l'obiettivo per demeriti altrui cosa significherebbe? Fallito come? Rispetto a Udinese e Como dobbiamo strappare coi denti la salvezza, stiamo parlando di squadre qualitative. Per me la salvezza non è una concessione che ti fanno ma lungo percorso di vittorie risicate e convincenti, e se ti trovi con due punti in più hai fatto un percorso che devi portare a termine. Quando conquisti la salvezza non c'è mai demerito ma un grande lavoro, riconoscendo il tuo obiettivo. Il nostro è questo ed è quello che vogliamo, fortemente”.