Emanuele Landi Redattore 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 13:25)

Il Cagliari di Davide Nicola torna a giocare in casa, dopo il ko con l'Inter a San Siro, a caccia di punti salvezza. Nel giorno di Pasquetta alle 15:00 c'è la sfida in Sardegna contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, reduce dalla qualificazione alla semifinale di Conference League. I viola, ottavi in classifica, vorranno continuare a lottare per l'Europa ma i sardi hanno, da parte loro, voglia di mettersi il più possibile lontani dal terzultimo posto (distante sei lunghezze).

Cagliari, Nicola cerca altri punti salvezza — Tra i rossoblù ci sarà da stare attenti per Mina e Luperto che sono diffidati. L'allenatore dei sardi, Davide Nicola ha presentato la gara nel giorno di Pasquetta, contro la Fiorentina, in conferenza stampa, partendo da un commento sulla gara d'andata: "A me piace pensare al presente, l'atteggiamento, la personalità. Ora è il momento di spingere, vogliamo raggiungere l'obiettivo prefisso, e farlo prima possibile. All'andata facemmo un'ottima gara, ma è passato del tempo".

La Fiorentina concede tanto nei secondi tempi: "I numeri lasciano il tempo che trovano. I secondi tempi sono di fatto più tattici, poi nascono altre partite all'interno delle partite stesse. Oggi abbiamo lavorato parecchio sulla preparazione della gara".

Sulla Fiorentina: "Una squadra molto qualitativa. Crea tanto. Hanno un mix di tecnica, capacità individuali e velocità. Può cambiare modulo durante le gare stesse. Ha esterni importanti, idem i tre centrocampisti come Cataldi e Fagioli. Kean è un punto di riferimento. E' impegnata su più fronti, per questo ha tante alternative. Sono fiducioso dei miei ragazzi, soprattutto su Coman che a Milano ha fatto vedere cose buone. Ho tutti a disposizione, tranne Deiola che è squalificato e Jankto che ha la febbre. Su quest'ultimo vedremo domani".

Sulle squadre affrontate: "Tutti gli avversari che abbiamo affrontato hanno avuto dei momenti in cui li abbiamo messi in difficoltà cosi come ci hanno messo in difficoltà. Sarà una partita non semplice, ma sappiamo come metterli in difficoltà, dovremo essere abili in certe dinamiche difensive, pratici e non rinunciare al palleggio per attaccare la profondità. Mi auguro sia una partita aperta. Noi ci crediamo".

Sui singoli:"Viola e Prati si stanno allenando, vediamo domani come saranno e se saranno titolari lunedì".

Eventuale stanchezza dopo la Conference League:"Le squadre che giocano più competizioni sono più attrezzate, nella Fiorentina non hanno giocato Dodò, Gosens, Marì. Questo tipo di squadre sono allenate per giocare più partite e hanno una rosa più ampia".

Nicola non si fida della Fiorentina — Sulla crescita di Kean e sulle scelte visti i diffidati: "Si tratta di un ragazzo che ha grande qualità e segna con altrettanta facilità. I miei difensori sanno chi incontreranno".

Sulla Fiorentina e le difficoltà nel giocare con le piccole: "Non mi fido. Penso che alcune squadre scelgano di non prendere l'iniziativa, creare densità e dare fastidio all'avversario. A mio parere è una strategia, e noi dovremo essere bravi a controbattere".

Potrebbe convocare qualche giocatore della Primavera? "Alcuni di loro già si allenano periodicamente con noi. Stiamo facendo un determinato percorso, e quando ci saranno determinate circostanze valuteremo".

Alcuni rossoblù in orbita nazionale: orgoglioso? "Anzitutto elementi come Caprile e Piccoli si dovranno concentrare sul Cagliari, poi quello che arriverà in futuro sarà merito loro. Chiaro che non si arriva da soli".

Consiglio ai ragazzi del settore giovanile: "Non mollare mai, anche in caso di errori. Gestire le emozioni. Così come la dedizione e la perseveranza. Devono dare tutti se stessi".