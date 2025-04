Queste la parole di Nicola nel post-partita: "Siamo stato troppo morbidi sui gol presi. Poco determinati nelle letture. Sul secondo gol dovevamo capire che dovevamo scappare all'indietro. Paradossalmente sull'1-0 potevamo pareggiare. Nella ripresa abbiamo provato, ma dobbiamo aumentare l'aggressività e prenderci qualche responsabilità in più. Faccio i complimenti a Bissek perché ha fatto un grande gol. Peccato per il salvataggio sul tiro di Piccoli. Sul 3-2 poteva essere un'altra partita".

Il tecnico del Cagliari prosegue con l'analisi della partita di San Siro: "Abbiamo sbagliato tanto in difesa, perché non rompevamo bene la linea e ci accontentavamo di fare densità. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio e abbiamo messo in difficoltà l'Inter. Dobbiamo migliorare la tempistica delle letture in campo. Andiamo avanti perché qualcosa di positivo c'è stato. Ora dobbiamo recuperare più giocatori possibili perché in questo finale abbiamo bisogno di tempo".