Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa prima della gara casalinga col Venezia: scontro direttissimo per la salvezza delle due squadre...

Emanuele Landi Redattore 17 maggio 2025 (modifica il 17 maggio 2025 | 12:56)

Il Cagliari di Davide Nicola, dopo aver sprecato due bonus, ospiterà il Venezia di Eusebio Di Francesco per una delicatissima sfida salvezza. I sardi arrivano da due ko consecutivi mentre i veneti, dopo l'ultima vittoria in casa contro la Fiorentina, si sono tirati per la prima volta fuori dalle ultime tre in classifica. Ai rossoblù, visti anche gli altri incroci, potrebbe bastare un punto ma gli arancioneroverdi sono in forma e cercano la prima gioia lontana dal Penzo, dove all'andata arrivò una delle cinque vittorie stagionali.

Cagliari, Nicola presenta la gara col Venezia — Il tecnico del Cagliari presenta così la gara dell'Unipol Domus (Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio alle 20.45) in conferenza stampa: “Domani è una gara importante che vogliamo giocare al massimo, concentrandoci esclusivamente a prepararla nel migliore dei modi. Mina e Luperto hanno lavorato con la squadra. Chi ha avuto problemi è stato Felici, vediamo domani se è risolvibile o no. Ci sarà anche lui tra i convocati. Sono contento di essere arrivato a un punto del genere perché abbiamo modo di raccogliere qualcosa di importante. Credo che questo sia un’emozione bellissima perché puoi raccogliere i frutti del lavoro fatto durante il percorso. Io credo moltissimo nella forza di volontà, nessuno mi ha mai regalato niente”.

Sull'obiettivo da raggiungere: “I ragazzi sanno perfettamente quello che vogliamo, ed è arrivato il giusto momento di dimostrare il nostro valore e ce la meritiamo. Crediamo fortemente nella salvezza”.

Su che partita sarà e che Venezia si attende: “Nessuno ha scelta, l'unico è prepararla nel migliore dei modi. Sarà una partita importante e con voglia e desiderio di raggiungere l'obiettivo. Ho detto ai ragazzi che queste partite ti fanno crescere. Serve avere la forza mentale e la lucidità per fare con grande attenzione ciò che si deve. Non possiamo controllare il resto, ma guardare alla nostra prestazione. Ci siamo sempre confrontati con i ragazzi sull’importanza di non mollare mai, di arrivare alle sfide che contano con la consapevolezza di fare ciò che si deve e si vuole”.

Su Viola e sull'importanza del gruppo: “Ho tessuto le lodi di tutti a turno dei miei giocatori. Questo è un gruppo molto piacevole ed è stato un piacere allenarli e continuare a farlo. In un anno poi hai modo di conoscere meglio l’ambiente e chi ti sta affianco. Ho una profonda stima in loro. Ora conta la partita di tutta Cagliari contro il Venezia. Noi ci teniamo profondamente, non dobbiamo mai mollare di un metro e vogliamo controllare ciò che ci sarà da fare in partita”.

Su cosa ha imparato Nicola: “Ho imparato che sono in grado di lottare per gli stessi obiettivi in ambienti diversi con idee che hanno un loro perché e una valenza. Ogni percorso porta sempre a questo tipo di partite e queste gare mi mettono un’emozione e un’energia pazzesca. Ma soprattutto ciò che ho ricevuto dall’ambiente e dai miei ragazzi, ho intenzione di continuare a vivere queste emozioni e soprattutto con loro perché sono ragazzi che mi hanno dato molto”.

Sullo scontro diretto: “Per me il concetto è molto più ampio, tutta la vita è uno scontro diretto. Domani dobbiamo dimostrare e far emergere la nostra qualità. Domani è una partita che ci può permettere di raggiungere l'obiettivo: è da 11 mesi che non pensiamo ad altro”.

Sulla crescita del Venezia: “A me interessa solamente quanto è cresciuto il Cagliari, nessuno ci ha regalato nulla e ce lo siamo meritati sul campo. C’è chi arriva all’obiettivo prima, chi lo fa dopo, chi è più continuo. Ma alla fine si arriva a un punteggio che ti porta a giocarti una gara per mantenere la categoria. Questa è la partita del Cagliari e di Cagliari, dei miei ragazzi. Voi non immaginate nemmeno quanto vogliamo rendere felici le nostre persone. Viviamo di ciò che gli altri provano, ci dedichiamo tempo e forza ogni giorno. Domani penso solo a scendere in campo con i miei ragazzi e con un intero popolo”.

Sul campionato: “In un campionato difficile come questo, ci sta non essere sempre al 100% ma ogni partita abbiamo fatto il massimo. Ancora di più domani che è l'ultima gara in casa davanti al nostro pubblico. Daremo tutto”.