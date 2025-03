Guardiola felice soltanto a metà

Nel match degli ottavi di finale di FA Cup, la squadra di Pep Guardiola, andata in svantaggio per un episodio in una partita largamente dominata, ha calciato la bellezza di 29 palloni, di cui ben 20 sono finiti fuori dallo specchio. Direttamente alla BBC, il tecnico catalano non se l'è rifatta tanto con i suoi, quanto con lo "strumento" messo a disposizione dalla federazione: "Il pallone che si usa in Champions League è eccezionale, quello della Premier League lo stesso, ma quello che c'è in FA no. È difficile da controllare: la palla usata non è giusta. In tanti anni è capitato in FA e Carabao Cup; so che si tratta di business, che ci sono dietro degli accordi commerciali... Ma sapete quanti tiri sono andati fuori per questo motivo? Guardate le altre partite. Di tutti questi tiri (i 20 sparati fuori dai giocatori del City, ndr) la maggior parte sarebbe andata in porta".