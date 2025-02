Arne Slot: “La vittoria sul City non cambia la mentalità del Liverpool”

Il tecnico dei Reds, sostiene che la vittoria di oggi non cambia l’approccio del Liverpool, sempre concentrato su ogni singolo match in Premier.

Giorgio Abbratozzato 24 febbraio - 10:08

Nonostante la brillante vittoria per 2-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium, Arne Slot non si lascia travolgere dall'entusiasmo. Se da un lato la squadra ha consolidato il proprio vantaggio in vetta alla classifica della Premier League, il tecnico olandese ha immediatamente avvertito che il cammino è ancora lungo e irto di insidie. "La Premier League è talmente competitiva che non possiamo darlo per scontato", ha sottolineato Slot, evidenziando come il vantaggio di 11 punti sulla seconda in classifica, l'Arsenal, non possa essere visto come una garanzia. Ogni incontro, come la vittoria contro il è il frutto di un lavoro duro e di una preparazione che non lascia spazio all’improvvisazione.

La forza di un gruppo, Salah e Szoboszlai sono il simbolo di un Liverpool che sa come soffrire — La prestazione del Liverpool contro il City ha visto due protagonisti indiscussi: Mohamed Salah, che con il suo gol ha raggiunto quota 241 nella classifica marcatori del club, e Dominik Szoboszlai, autore di una rete fondamentale. La loro determinazione e qualità hanno messo in evidenza l'equilibrio che Slot ha cercato di instillare nella sua squadra. Tuttavia, il tecnico ha voluto sottolineare che "non è solo merito dei singoli, ma del gruppo". Il Liverpool è riuscito a mantenere una solida difesa, sapendo che contro una squadra come il City, la chiave del successo è essere organizzati, pronti a ripartire e a capitalizzare ogni occasione. Slot ha elogiato anche l'importante lavoro dietro le quinte del suo staff, in particolare di Aaron Briggs, allenatore dello sviluppo individuale della prima squadra, che ha curato i calci d'angolo che hanno portato al gol di Salah.

L'umiltà prima di tutto, non è il momento di parlare di titolo, ogni partita è una battaglia" — Nonostante il trionfo, Slot ha voluto abbassare i toni, ricordando come il suo Liverpool sia ancora in fase di crescita. Quando gli è stato chiesto se il Liverpool fosse ora in corsa per il titolo, il tecnico ha risposto con una visione pragmatica: "Non si può giudicare la classifica prima che tutte le partite siano giocate. In Premier, ogni partita è una lotta e, anche se siamo in una buona posizione, sappiamo quanto sia difficile affrontare squadre come Villa, Chelsea, Arsenal". La sua risposta lascia intendere che la stagione è ancora lunga e che la concentrazione deve rimanere altissima. Ogni partita, anche quella contro squadre apparentemente più abbordabili, come il Newcastle, è un'opportunità di crescita e un rischio da non sottovalutare.

Arne Slot ha quindi ribadito che, sebbene il Liverpool stia vivendo una stagione straordinaria, la mentalità del gruppo non cambia: “Il nostro obiettivo è lavorare duramente ogni settimana. Solo così possiamo affrontare le sfide che ci aspettano”.

L'analisi di Salah: "Ogni momento è una minaccia" Un altro tema centrale nelle parole di Arne Slot riguarda l'incredibile stagione di Mohamed Salah, che continua a impressionare con prestazioni di altissimo livello. "I numeri parlano da soli", ha dichiarato il tecnico olandese, riferendosi al continuo impatto che l'attaccante egiziano ha sulla squadra. Nonostante il Liverpool non sia riuscito a dominare in possesso contro il City, ogni volta che Salah ha avuto l'opportunità di essere in una posizione pericolosa, ha fatto la differenza. Slot ha sottolineato come il lavoro difensivo di Salah, che spesso si trova a dover sacrificarsi per il collettivo, lo renda ancora più speciale quando riesce a trasformare una semplice occasione in una minaccia concreta. "Non è facile per un attaccante difendere e poi fare qualcosa di speciale, ma Mo non sembra mai trovare difficoltà", ha aggiunto il tecnico, facendo emergere non solo la qualità tecnica, ma anche la dedizione e la resilienza del suo bomber.