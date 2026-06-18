Si è concluso il ciclo di Edinson Cavani al Boca Juniors. L’attaccante uruguaiano, arrivato come grande colpo di mercato a metà del 2023, ha raggiunto un accordo con il club argentino per la rescissione anticipata del contratto, che sarebbe scaduto a dicembre 2026. La decisione arriva dopo che il nuovo allenatore Rodolfo Arruabarrena aveva stabilito di non includere il veterano centravanti nei propri piani tecnici per la prossima stagione.

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Cavani dice addio, ora sarà ritiro o ritorno in patria?

A 39 anni, Cavani lascia il Boca senza essere riuscito a conquistare alcun titolo durante la sua permanenza. Nonostante le aspettative molto elevate generate dal suo arrivo, l’ex attaccante di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United ha vissuto un’esperienza caratterizzata da alti e bassi, condizionata soprattutto dai numerosi problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 LUGLIO: Leandro Paredes ed Edinson Cavani del Boca Juniors si riscaldano prima di una partita del Torneo Clausura Betano 2025 tra Huracán e Boca Juniors allo Stadio Tomás Adolfo Ducó il 27 luglio 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Rodrigo Valle/Getty Images)

Nel corso dell’ultimo semestre, infatti, il Matador è stato costretto a fare i conti con diversi infortuni e fastidi muscolari. Soltanto una settimana fa aveva deciso di sottoporsi a un nuovo blocco nella zona lombare per cercare di risolvere definitivamente i dolori che gli hanno impedito di giocare con continuità nel 2026. Il piano del giocatore prevedeva un recupero di almeno un mese e mezzo e un successivo ritorno in campo con la maglia del Boca.

Tuttavia, la scelta della dirigenza e dello staff tecnico di non puntare più su di lui ha accelerato la separazione tra le parti. Secondo quanto emerso, esiste già un accordo verbale per la risoluzione del contratto, mettendo così la parola fine all’esperienza dell’uruguaiano in maglia Xeneize.

CAVANI RESCINDE CONTRATO Y SE VA DE BOCA 🚨🔵🟡



Informa @marcosbonocore que el delantero uruguayo correrá la misma suerte que Ander Herrera y NO SEGUIRÁ en el Xeneize para la segunda mitad del año.



❌🇺🇾 Desde el club confirmaron la rescisión de su contrato que vencía a fin de… pic.twitter.com/0vydoIbkzP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2026

Nel bilancio complessivo della sua avventura a Buenos Aires, Cavani ha collezionato 81 presenze ufficiali, completando l’intero incontro in sole 27 occasioni. Il suo contributo offensivo è stato di 28 gol e 3 assist. Tra i momenti più significativi della sua esperienza figura la partecipazione alla squadra che raggiunse la finale della Copa Libertadores 2023.

Numeri importanti ma non sufficienti per lasciare un segno indelebile nella storia recente del club. Cavani saluta il Boca Juniors dopo tre stagioni con più ombre che luci, senza trofei e con il rimpianto di non aver potuto esprimere tutto il proprio potenziale.

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