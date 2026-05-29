Si è giocata la scorsa notte l'ultima partita dei gironi di Copa Libertadores, la massima competizione del Sud America che ha riservato il primo grande colpo di scena. Il gruppo D, composto da Universidad Catolica, Cruziero, Boca Juniors e Barcelona SC ha regalato il primo grande colpo di scena, con il Boca che si è classificato al terzo posto nel girone "retrocedendo" in Copa Sudamericana. In Copa Libertadores infatti funziona ancora come la vecchia Champions League, con 32 squadre divise in gironi composti da 4 squadre che si affrontano tra andata e ritorno, e il terzo posto che manda nella Copa Sudamericana.

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Disastro Boca Juniors: il cammino nel girone D di Copa Libertadores

Il percorso era iniziato sotto i migliori auspici grazie alla vittoria esterna persul campo dell'Universidad Católica alla prima giornata, un risultato che sembrava aver spianato la strada verso la qualificazione, ma i problemi sono emersi nelle successive trasferte, dove il Boca Juniors ha mostrato preoccupanti fragilità. La sconfitta percontro il Cruzeiro ha scosso tutto l'ambiente, con la partita fortemente condizionata da un cartellino rosso rimediato a fine primo tempo dae il gol subito a 7 minuti dalla fine di

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 MAGGIO: I giocatori del Boca Juniors ringraziano i tifosi mentre lasciano il campo dopo aver perso una partita del gruppo D della Copa CONMEBOL Libertadores 2026 tra Boca Juniors e Universidad Católica all'Estadio Alberto J. Armando il 28 maggio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La sconfitta per 1-0 in Ecuador contro il Barcelona SC ha minato le certezze della squadra, che ha poi faticato a trovare continuità nei match successivi. Il vero momento di svolta in negativo è arrivato durante la quinta giornata, quando il pareggio casalingo nel ritorno contro i brasiliani del Cruzeiro ha fatto scivolare gli argentini al terzo posto, costringendoli a un drammatico dentro o fuori nell'ultima giornata.

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La sfida decisiva tra le mura amiche contro l'Universidad Católica si è trasformata in un incubo. Agli uomini diserviva solo la vittoria per superare i cileni in classifica, ma la tensione ha bloccato le gambe dei calciatori. Gli ospiti hanno punito il Boca Juniors vincendo pergrazie al gol di Clemente Montes, blindando il primato del raggruppamento e condannando i padroni di casa a una clamorosa eliminazione.

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