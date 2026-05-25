Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Mentre il Boca Juniors si prepara per la vera finale di giovedì contro l'Universidad Católica. I tifosi degli Xeneize hanno ricevuto notizie dall'Italia che potrebbero avere un impatto negativo sugli interessi del club nella prossima finestra di mercato.

Il Boca Juniors vede svanire il sogno Dybala, le parole di Gasperini

La Roma si è qualificata per la Champions League per la prima volta dal 2019 e nell'euforia dei festeggiamenti, Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha accennato a un possibile rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza il 30 giugno.

"Sono sicuro che resterà qui anche la prossima stagione. L'ho messo in contatto diretto con la dirigenza. Non posso fare altro", ha dichiarato l'allenatore dopo che la sua squadra si è assicurata la qualificazione alla Champions League con una vittoria per 2-0 sull'Hellas Verona , grazie anche a una doppietta di Dybala, che ha giocato tutti i 90 minuti ed è stato il migliore in campo.

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: L'allenatore della AS Roma Giovanni Piero Gasperini celebra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

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Secondo i media italiani, il rinnovo del contratto tra il club e il giocatore dovrebbe essere finalizzato la prossima settimana e includerebbe una significativa riduzione dello stipendio per Dybala, che passerebbe da 8 milioni di euro a 2,5 milioni. L'accordo avrebbe una durata di un anno, quindi, sebbene ciò chiuderebbe le porte a un trasferimento al Boca Juniors nel breve termine, le trattative per portare il campione del mondo a vestire la maglia gialloblù potrebbero riprendere.

🇦🇷 Paulo Dybala with 2 briliant assists to ensure the UCL qualification of AS Roma. With assist in back to back 3 games in Serie A, Dybala retains his good form after coming back from injury recently. However, it's a bit too late for him, as he is not currently in contention for… pic.twitter.com/hIdNWfOIP6 — Olt Sports (@oltsport_) May 25, 2026

Dybala non ha commentato le voci sul rinnovo del contratto. Tuttavia ha condiviso una storia enigmatica su Instagram con la patch della Champions League. Vale la pena ricordare che l'argentino non gioca in questa competizione da marzo 2022, quando era ancora alla Juventus. La Roma, invece, non vi partecipa dal 2019.

La situazione resta quindi in evoluzione, con il Boca Juniors che osserva attentamente gli sviluppi legati al futuro dell'attaccante argentino. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il rinnovo con la Roma verrà ufficialmente annunciato oppure se si apriranno nuovi scenari di mercato. Intanto, tra tifosi e addetti ai lavori, cresce la curiosità per le possibili mosse estive e per il destino di uno dei giocatori più rappresentativi del calcio mondiale. Il caso continua a far discutere ancora.

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