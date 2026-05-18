La Roma, dopo l'ultimo successo ottenuto nel derby sulla Lazio, sembra vicinissima alla qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro giallorosso, dopo aver vissuto settimane di tensione, potrebbe essere nuovamente sereno. Oltre ai ritrovati risultati di campo, paiono in ascesa le quotazioni di un rinnovo contrattuale di Paulo Dybala.

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ROMA, ITALIA - 18 OTTOBRE: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala della AS Roma durante la partita di Serie A tra AS Roma e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 18 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dybala-Roma, la storia continua?

Stando a quanto riportato dal Messaggero, quotidiano molto vicino ai fatti di casa Roma, Paulo Dybala potrebbe procrastinare l'attuale scadenza del contratto. Benché alla fine della stagione manchi appena una giornata e l'esperienza in giallorosso sembrasse conclusa, negli ultimi giorni sembra tornato. Solo di fronte a una sensibile riduzione dello stipendio, Dybala potrebbe effettivamente restare all'ombra del Colosseo. L'ex Juventus potrebbe sottoscrivere un nuovo contrattoannui, con bonus legati alle prestazioni dell'argentino.

Classe 1993, l'ex Juventus compirà 33 anni il prossimo novembre. Inevitabile che su di lui la Roma rifletta, data la tenuta fisica che non garantisce affatto serenità e continuità. Questa nuova ventata di ottimismo proverrebbe dalla presenza dell'agente di Dybala avvistato all'Olimpico in occasione del derby con la Lazio. Il Boca Juniors, squadra in cui milita Leandro Paredes, suo connazionale e grande amico, rimane squadra interessata alla Joya, ma non avrebbe avanzato alcuna offerta concreta.

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Dopo sette lunghe e intense stagioni alla, con cui ha collezionato 293 partite e 115 gol, Paulo Dybala ha scelto di rimanere in Italia, sposando la causa della Roma. In maglia giallorossa dal 2022, l'attaccante ha totalizzato 139 gare con 45 gol all'attivo. In assoluto, questa annata sportiva è stata la più deficitaria in termini personali per l'argentino, avendo giocato 21 partite in Serie A con 6 partecipazioni al gol - 2 reti e 4 assist. Proprio nelle ultime due uscite, tuttavia, l'estro di Dybala sembra tornato a risplendere con due passaggi vincenti per i compagni di squadra.

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