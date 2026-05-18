Paulo Dybala potrebbe rimanere a Roma. Nonostante il pressing del Boca Juniors, non ci sarebbe ancora nessuna offerta ufficiale del club argentino.
Roma, Dybala show in allenamento: si improvvisa portiere e para-rigori
La Roma, dopo l'ultimo successo ottenuto nel derby sulla Lazio, sembra vicinissima alla qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro giallorosso, dopo aver vissuto settimane di tensione, potrebbe essere nuovamente sereno. Oltre ai ritrovati risultati di campo, paiono in ascesa le quotazioni di un rinnovo contrattuale di Paulo Dybala.
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Dybala-Roma, la storia continua?Stando a quanto riportato dal Messaggero, quotidiano molto vicino ai fatti di casa Roma, Paulo Dybala potrebbe procrastinare l'attuale scadenza del contratto. Benché alla fine della stagione manchi appena una giornata e l'esperienza in giallorosso sembrasse conclusa, negli ultimi giorni sembra tornato l'ottimismo. Solo di fronte a una sensibile riduzione dello stipendio, Dybala potrebbe effettivamente restare all'ombra del Colosseo. L'ex Juventus potrebbe sottoscrivere un nuovo contratto a 2 mln di euro netti annui, con bonus legati alle prestazioni dell'argentino.
Classe 1993, l'ex Juventus compirà 33 anni il prossimo novembre. Inevitabile che su di lui la Roma rifletta, data la tenuta fisica che non garantisce affatto serenità e continuità. Questa nuova ventata di ottimismo proverrebbe dalla presenza dell'agente di Dybala avvistato all'Olimpico in occasione del derby con la Lazio. Il Boca Juniors, squadra in cui milita Leandro Paredes, suo connazionale e grande amico, rimane squadra interessata alla Joya, ma non avrebbe avanzato alcuna offerta concreta.
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