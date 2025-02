Favola Plymouth: batte il Liverpool e vola agli ottavi di Fa Cup

I biancoverdi, ultimi in Championship, superano la capolista della Premier League grazie a un rigore di Hardie

Alessandro Stella 9 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 19:26)

Sorpresa clamorosa e grande favola in Fa Cup. Il piccolo Plymouth, ultimo in Championship, batte 1-0 il Liverpool capolista della Premier League e vola agli ottavi di Fa Cup. Basta un rigore di Ryan Hardie al 53’ per sancire l’impresa più grande di questa edizione della coppa nazionale inglese. L’ampio turnover non paga e gli uomini di Arne Slot incassano la quarta sconfitta stagionale. Ma a differenza delle precedenti questa è ben più pesante. I Reds infatti, dopo aver raggiunto in settimana la finale di Carabao Cup, salutano con largo anticipo un concreto obiettivo stagionale.

Visualizza questo post su Instagram

Primo tempo: frazione avara di occasioni, i Reds non sfondano — Slot, anche in vista del derby di recupero di campionato contro l’Everton previsto mercoledì, rivoluziona l’undici titolare. Attacco con Chiesa e Diaz a supporto di Diogo Jota, a centrocampo ecco il giovane 2007 Nyoni con Endo ed Elliott e difesa completamente rivoluzionata (dentro McConnell. Quansah, Gomez e Tsimikas). La prima frazione è piuttosto bloccata, il Plymouth si difendono con ordine e il Liverpool fatica a rendersi pericoloso. Al 10’ i Reds perdono per infortunio Gomez e la manovra ne risente ulteriormente. Il primo tempo si chiude con un solo tiro in porta di McConnell al 36’, respinto.

Secondo tempo: il Plymouth passa su rigore, Hazard eroe nel finale — Nella ripresa il Liverpool non riesce minimamente ad accelerare e anzi inizia a vacillare. Al 53’ l’episodio decisivo: fallo di mano evitabile di Elliot in area e calcio di rigore per il Plymouth. Sul dischetto si presenta Hardie, che batte Kelleher e porta avanti a sorpresa i padroni di casa. Il Liverpool è scosso, Chiesa è l’unico a provarci, mentre i biancoverdi vanno vicini al raddoppio con il palo di uno scatenato Hardie. L’ingresso di Nunez non sortisce grossi effetti e solo nel finale i Reds riescono a rendersi pericolosi. Ma qui ecco che Hazard indossa il mantello dell’eroe. Il numero uno del Plymouth compie due clamorose parate su Jota e Nunez tra il 93’ e il 99’, regalando ai suoi uno storico successo.

CONOR HAZARD. HOW HAVE YOU SAVED THAT!?#EmiratesFACuppic.twitter.com/FrKQ0G3gct

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

I numeri di un’impresa assoluta — Il Liverpool, pur rimaneggiato per scelta, chiude con il 75% di possesso palla ma con solo 4 tiri in porta, di cui appunto due arrivati solo nel recupero. I Reds non perdevano con il Plymouth addirittura dal 1956. In Fa Cup non uscivano battuti contro una squadra non iscritta alla Premier League dal 2017 (allora fu sconfitta con il Wolverhampton). Il Plymouth dal canto suo riesce a battere l’armata di Slot, cosa riuscita quest’anno solo al Nottingham Forrest, al Tottenham e al Psv Eindhoven (con gli ultimi due ko di fatto ininfluenti per i Reds). A ingigantire l’impresa il fatto che i Pilgrims sono ultimi in Championship con solo 5 vittorie in 30 partite e ben 63 reti subite. A fine dicembre l’allora allenatore dei biancoverdi, Wayne Rooney, ha dato le dimissioni. E ora la squadra sotto la guida del nuovo tecnico Miron Muslic ha riscritto la propria storia. Il Liverpool invece si lecca le ferite, consapevole però che la stagione può ancora essere trionfale

Memories to last a lifetime 💚 pic.twitter.com/Yw7UuS6ApN

— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025