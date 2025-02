Gakpo pareggia i conti

Che non sarebbe stata una serata semplice lo si percepisce dalle statistiche del primo tempo, un vero e proprio assedio del Liverpool alla porta del Tottenham. In avvio i Reds si vedono annullare un gol a Szoboszlai per fuorigioco, ma alla mezz'ora pareggiano la rete siglata all'andata da Bergvall, grazie ad un guizzo di Cody Gakpo. Ottimo momento di forma per l'attaccante olandese, 4° gol nelle ultime quattro e sedicesimo sigillo stagionale. Sul finire della prima frazione di gioco Kinsky evita il 2-0, deviando sopra la traversa una conclusione velenosa di Salah.