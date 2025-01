Tottenham-Liverpool 1-0, gli Spurs vincono l'andata della semifinale di Carabao Cup. Sospiro di sollievo per le condizioni di Bentancur

Enrico Pecci Redattore 8 gennaio 2025 (modifica il 9 gennaio 2025 | 00:30)

Gioia Tottenham dopo la grande paura per Rodrigo Bentancur. Gli Spurs vincono 1-0 l'andata della semifinale di Carabao Cup, ma l'avvio di match è caratterizzato dal grandissimo spavento per l'ex Juventus. Il malore occorso al centrocampista uruguaiano dopo un tentativo di colpo di testa andato a vuoto ha scosso tutti, non solo i giocatori in campo. Attimi di tensione e silenzio prima di ricevere notizie rassicuranti dal club londinese, con il centrocampista cosciente e trasportato in ospedale per accertamenti. Poi c'è la partita, decisa nel finale da Bergvall.

Tottenham-Liverpool 1-0, Bergvall decide l'andata della semifinale di Carabao Cup — Dopo il grande spavento per Bentancur è andata in scena una gara combattuta, dai ritmi elevati come hanno ormai abituato le squadre di Premier League. Gli Spurs partono meglio e hanno subito un'occasione con l'ex Juventus e Genoa Dragusin. I Reds rispondono subito ed iniziano a macinare gioco, cominciando a rendersi pericolosi però solo verso la fine del primo tempo. Nel recupero ci prova soprattutto Gakpo, che non riesce ad impensierire i padroni di casa con un paio di conclusioni.

Ad inizio ripresa c'è un'altra occasione per Mac Allister e gli ospiti sembrano sempre più in controllo della partita. La reazione della squadra di Postecoglou arriva al 75': il Tottenham torna a farsi vedere in avanti, ma la rete di Solanke viene annullata dopo la revisione Var. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso un pareggio a reti bianche, arriva il gol partita firmato dal classe 2006 Bergvall: all’86’ è proprio Solanke ad apparecchiare per il destro vincente del giovanissimo centrocampista svedese. Bucato Alisson e festa Spurs. Il finale è un assalto totale dei Reds, che non riescono però a trovare il pari.

Visualizza questo post su Instagram

Il Tottenham vince così per 1-0 e si guadagna un piccolo vantaggio in vista del ritorno di Anfield, in programma il prossimo 6 febbraio 2025. La vincente di questa semifinale affronterà la finalista che uscirà tra Newcastle e Arsenal, con i Magpies avanti 2-0 dopo il colpaccio dell'andata sul campo dei Gunners. L'appuntamento con la Carabao Cup è per inizio febbraio.