Postecoglou duro: “Persino Salah avrebbe difficoltà nel Tottenham”

Postecoglou scuote il Tottenham usando parole piuttosto dure: le dichiarazioni prima della sfida di Carabao Cup contro il Liverpool

Enrico Pecci Redattore 8 gennaio - 13:57

Postecoglou scuote il Tottenham verso la semifinale di andata di Carabao Cup contro il Liverpool. Gli Spurs sono reduci da un pessimo periodo, con l'ultima vittoria che risale proprio alla Coppa di Lega ed al 4-3 sul Manchester United. Poi sono arrivate ben 3 sconfitte ed un pareggio in Premier League. Stasera a Londra arrivano i Reds e Postecoglou, in conferenza stampa, non le ha mandate a dire: "Le persone hanno bisogno di un po’ di contesto. Mo (Salah, ndr) è un giocatore di livello mondiale, ma se lo metti nella nostra squadra ora non sono sicuro che avrà lo stesso livello di prestazione a causa della situazione in cui ci troviamo come gruppo".

Tottenham, Postecoglou: "Oggi siamo una squadra molto disgregata" — "Hai bisogno di una squadra in forma, che crei opportunità, giochi in attacco, che abbia una difesa solida e coesa. Nessuna di queste cose esiste al momento. - ha tuonato il tecnico degli Spurs - Ci affidiamo ai momenti individuali. Mo è un giocatore incredibile, ma gioca in una squadra fantastica che sta volando. Oserei dire che se mettessi Sonny (Son, ndr) nella squadra del Liverpool, ritengo che il suo ritorno in gol sarebbe decente".

Postecoglou prova a scuotere la sua squadra prima del big match di coppa: "Siamo una squadra molto disgregata, che non gioca con una scioltezza con cui può giocare. Chiediamo ai giocatori di giocare in posizioni con cui non hanno assolutamente familiarità. Ma quando saremo al meglio, penso che vedrete comunque il ritorno di Sonny, in termini di capacità di segnare gol ed essere davvero efficace per noi. Sta attraversando un periodo difficile, ma anche noi stiamo attraversando un periodo difficile. Questo va di pari passo".

L'allenatore ha poi risposto sulla sua posizione in panchina e sulla fiducia della società: "Quindi, mi dovrei ritirare in semifinale, secondo te? Non ho bisogno di una maggiore sicurezza. Vedo solo un gruppo di giocatori che stanno dando assolutamente tutto. Ogni persona in questo club calcistico si impegna al massimo ogni giorno. I risultati dipendono da me. È mia responsabilità cambiare le cose".

Postecoglou carica il Tottenham: "Sarà una grande sfida per noi" — "Se la situazione non cambia, allora ovviamente sono io quello che dovrebbe prendersi le conseguenze. - ha proseguito il tecnico - Ma non ho bisogno di più sicurezza di quella di vedere ciò che vedo ogni giorno, ovvero che il club e tutti nel club siano totalmente favorevoli a ciò che stiamo cercando di fare".

Il Tottenham ha appena annunciato l'opzione di rinnovo di Son fino al 2026: "È fantastico. Ha già avuto una carriera eccezionale in questo club. Ha avuto un ruolo importante negli ultimi 10 anni, ha avuto un impatto nel club. Ha avuto un impatto nella Premier League. È fantastico prolungare la sua permanenza e l'obiettivo è assicurarci che concluda la sua carriera al Tottenham con qualche trofeo".

Infine, Postecoglou ha anche parlato degli avversari: "Contro il Manchester United il Liverpool ha mostrato ancora una volta la qualità che possiede. Hanno ancora creato delle opportunità, sono sempre una minaccia. Sono una squadra di alto livello, sono davvero stabili. Penso che abbiano quasi tutti in forma ed in salute. Possono far ruotare i giocatori, quindi sono in un buon momento e sarà una grande sfida per noi".

