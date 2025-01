Semifinale di andata della Carabao Cup: ecco le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool. Le scelte dei due allenatori

È il giorno di Tottenham-Liverpool. Al Tottenham Hotspur Stadium, gli Spurs ospitano la corazzata di Arne Slot padrona della Premier League. I Reds tornano a Londra dopo il recente 6-3 rifilato in campionato alla squadra di Postecoglou. In palio c'è la finalissima di Carabao Cup, con le semifinali che prevedono però una doppia sfida di andata e ritorno. Il secondo match è in programma a febbraio ad Anfield, mentre la finale sarà disputata come di consueto a Wembley.

Chiesa torna in campo? Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool — C'è curiosità soprattutto in casa Reds per il possibile ritorno in campo di Federico Chiesa. L'ultima presenza dell'esterno italiano risale proprio al match dei quarti di finale di Carabao Cup, vinto dal Liverpool con il risultato di 2-1 sul campo del Southampton. L'ex Juventus ha disputato 45 minuti, subentrando nel secondo tempo e destando una buona impressione. Poi sono arrivate altre due non convocazioni e due panchine, l'ultima nel derby d'Inghilterra contro il Manchester United. Il match di Coppa di Lega potrebbe essere l'occasione per Chiesa per ritrovare altri minuti importanti, anche se non ancora dal primo minuto.

Nel frattempo, il suo agente Fali Ramadani ha annunciato a 365scores: "Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso". Si va verso la sua permanenza a Liverpool almeno fino alla fine della stagione.

Tottenham-Liverpool Carabao Cup: le probabili formazioni e le scelte di Postecoglou e Slot — Titolari a riposo soprattutto in casa Liverpool: Slot dovrebbe infatti rinunciare a van Dijk, Salah e Luis Diaz. Come anticipato, partirà dalla panchina anche Federico Chiesa. Postecoglou, invece, sceglie i titolari per affrontare i Reds: confermati in blocco i vari Son, Maddison, Kulusevski e Solanke. Ecco le probabili formazioni del match di andata delle semifinali di Carabao Cup.

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Quansah, Endo, Joe Gomez; Mac Allister, Morton, Nyoni; Elliot, Nunez, Gakpo. Allenatore: Slot.

