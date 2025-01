Slot: “Sono due punti persi. Le voci su Alexander-Arnold…”

Slot ha commentato il pareggio di Anfield contro il Manchester United: le dichiarazioni del tecnico del Liverpool

Il Manchester United di Amorim ferma il Liverpool. Ad Anfield il derby d'Inghilterra è terminato 2-2 con le reti Lisandro Martinez e Diallo per i Red Devils e quelle di Gakpo e Salah su rigore rispettivamente per l'1-1 ed il momentaneo 2-1 dei Reds. L'ex Atalanta, dopo aver deciso il derby contro il Manchester City, è ancora decisivo in un big match. Arne Slot mastica amaro nel post partita.

Slot: "Partita difficile, per noi sono due punti persi" — Un punto guadagnati o due persi? In conferenza stampa, Arne Slot non ha dubbi: "Certo, per noi è come se avessimo perso due punti. Per molte persone rimarrà in testa per molto tempo ciò che accade alla fine e c'è stata una grande opportunità per Maguire, ovviamente. Ma quello che tendiamo a dimenticare è che due minuti prima van Dijk ha avuto una grande occasione per fare il 3-2 per noi. Alla fine, è stata una partita difficile. Un po' simile alla partita contro il Nottingham Forest, dove lo stile di gioco di entrambe le squadre era abbastanza simile. Loro difendevano con un blocco basso con molti uomini ed in ripartenza con lanci lunghi".

"In ogni calcio di punizione, da qualsiasi zona del campo, portano uomini in area di rigore - ha proseguito l'allenatore - quindi era un po' come col Nottingham Forest. Non è sempre facile giocare contro questo tipo di calcio ed è quello che si è visto contro il Forest ed anche oggi. Soprattutto se hanno giocatori così bravi e di qualità in grado di difendersi così bene. Non è così facile giocare con quel blocco basso che avevano".

Sul controllo della partita: "Non è così facile prendere il controllo se l'altra squadra gioca bassa fino alla linea di fondo. La palla è costantemente in aria e ci sono continui duelli. Questo è, credo, ciò che rende difficile questo tipo di partite. Ogni volta che abbiamo avuto il controllo è arrivato un tiro in porta. Onana metteva la palla a terra e la colpiva lunga verso la nostra metà campo. Certo, dovevamo fare molto meglio nei due gol subiti, ma è quello che dice ogni allenatore probabilmente: Amorim vi dirà che avrebbero dovuto fare meglio nei due gol che abbiamo segnato".

Liverpool, Slot sicuro: "Le voci di mercato non influiscono su Alexander-Arnold" — Si fanno sempre più insistenti le voci su Alexander-Arnold ed il Real Madrid. Slot, però, non ha dubbi sul suo terzino: "Non credo in queste cose. Penso che nove persone su 10 ti diranno che hanno influito su di lui, ma io sono una delle 10 che ti dice che non credo che abbia influito su di lui. Ciò che lo ha colpito è stato il fatto di dover interpretare Bruno Fernandes e Diogo Dalot, che sono due titolari per il Portogallo. Grandi, fantastici giocatori. Noi abbiamo un giocatore fantastico qui come Diogo Jota che non gioca per il Portogallo. Questo dimostra quanto sia di qualità lo United. Se questi giocatori si impegnano a giocare, come fa lo United una volta ogni tanto, allora è molto difficile giocare contro di loro. Per Trent è più difficile giocare contro Bruno Fernandes e Diogo Dalot rispetto alle voci circolate durante la settimana. Questa è la mia opinione e probabilmente tutti vi diranno che ha a che fare con le voci. La mia opinione è diversa".

Il tecnico del Liverpool è poi tornato sulla partita: "Nei primi 70-80 minuti anche loro giocavano quasi tutti i palloni, ma dopo il 2-2 la partita era completamente aperta e si è potuta notare la loro qualità. Penso che la maggior parte delle partite che Alexander-Arnold ha giocato per questo club siano state molto, molto, molto buone, ma non posso credere che qualcuno mi dica che non ha mai giocato una brutta partita per questo club".

Infine, sul rientro di Konate dopo l'infortunio: "Se non fosse stato bene, allora non lo avremmo fatto partire o non si sarebbe allenato con noi. Nel momento in cui inizia ad allenarsi con la squadra è di nuovo in forma. Non è detto che possa giocare subito due partite a settimana, ma può sicuramente giocare 90 minuti, come ha dimostrato oggi. In quasi tutte le partite in cui era in forma ha iniziato lui, quindi questa è la risposta alla tua domanda. Nel momento in cui è in forma, può iniziare dal primo minuto". Il Liverpool viene fermato dal Manchester United ma rimane saldamente in vetta alla Premier League: l'Arsenal è di nuovo a -4 e con una partita in più.

