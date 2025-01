Il Manchester United ferma il Liverpool: ad Anfield termina 2-2

Il primo tempo s'è concluso senza particolari emozioni, mentre il secondo è stato puro spettacolo. Le marcature le ha aperte al 52° Lisandro Martínez con un tiro che s'insacca sotto la traverso dopo un tocco contro il legno. L'argentino ha sfruttato in quel casso un ottimo passaggio di Bruno Fernandes, che si conferma uno dei calciatori più in forma dei Red Devils, nonostante un momento non particolarmente fortunato. La parità la ripristina dopo appena 7 minuti Cody Gakpo, infiammando Anfield che tratteneva il fiato per un'incertezza dell'arbitro sulla validità della rete.

Il Manchester United difende bene la parità, finché Matthijs de Ligt non tocca di mano il pallone in area di rigore. Dal dischetto si presenta Salah, che realizza. L'egiziano, con questa rete, ha raggiunto Thierry Henry al settimo posto della classifica all time dei marcatori della Premier League, con 175 gol. La formazione di Amorim però non molla, e grazie ad uno spunto dell'argentino Garnacho Amad Diallo piazza il pallone all'angolino, riportando la partita in perfetto equilibrio.