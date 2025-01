Il Manchester United e Maguire ancora insieme almeno fino al 2026. L'annuncio di Amorim in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 3 gennaio - 21:07

Il Manchester United e Harry Maguire ancora insieme almeno fino a giugno 2026. Come annunciato da Amorim, è stata già attivata l'opzione per il rinnovo annuale di un'ulteriore stagione. Il contratto del difensore inglese era in scadenza nel 2025. In conferenza stampa, verso il derby d'Inghilterra contro il Liverpool, il nuovo allenatore dei Red Devils ha usato parole al miele nei confronti dell'ex Leicester.

Amorim su Maguire: "Abbiamo bisogno di lui come leader" — "Harry Maguire sta per attivare la nostra opzione. - ha annunciato Amorim - Ho parlato con lui questa mattina e gli ho detto che deve migliorare in campo. Abbiamo molto bisogno di lui".

Il tecnico si è espresso così sull'importanza di Maguire per la sua squadra: "Inoltre, deve migliorare come leader. Sappiamo tutti la situazione in cui si trovava qui, ma abbiamo bisogno di lui in questo momento, quindi faremo scattare, felicemente, l'opzione per lui. Se è un giocatore chiave? Se guardiamo la nostra squadra, abbiamo bisogno di leader in campo. Lui è un leader, deve migliorare questa parte, deve migliorare il suo gioco, quindi siamo felici di continuare insieme". Amorim ha anche annunciato che l'ex Atalanta Amad Diallo è vicino a prolungare il suo contratto. Doppio rinnovo, dunque, in casa Red Devils, in attesa di chiarire il futuro di Joshua Zirkzee.

A tal proposito, Amorim ha parlato anche della situazione dell'ex Bologna: "La sua situazione è la stessa di altri giocatori. Ha vissuto una situazione difficile durante la partita ma sono cose che succedono. I calciatori sanno che fa parte del gioco".

Manchester United, feeling tra Maguire e Amorim: "Sono sicuro che le cose cambieranno" — Negli scorsi giorni anche Maguire aveva parlato dell'arrivo dell'ex Sporting: "Il problema è che i due manager e gli stili non è che siano simili, anzi. Sono l'esatto opposto in termini di ciò che vogliono e di ciò che pretendono da noi in campo. Quindi il periodo di transizione sarà duro".

Parole al miele, quelle dell'allenatore, ricambiate anche dal difensore: "Abbiamo tutti grande fiducia nel manager e in tutto il suo staff tecnico. Sono sicuro che le cose cambieranno. Lui sa esattamente cosa deve fare per riavere questo club. È entrato e ha fatto tutto quello che doveva fare. È davvero esigente". Mister 87 milioni proseguirà la sua avventura ad Old Trafford sotto la nuova guida di Amorim.