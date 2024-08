Morte Shakespeare, Grealish e Maguire: “Mancherai”

Dopo la terribile notizia che ha sconvolto l'Inghilterra sportiva, in particolare quella del calcio, sono arrivati via social i messaggi di ricordo e cordoglio di Grealish e Maguire, entrambi allenati in passato da Shakespeare.

Emanuele Giacometti 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 13:06)

Lutto nel calcio inglese e mondiale dopo la scomparsa dell'ex tecnico britannico Craig Shakespeare, noto per essere stato vice di Claudio Ranieri durante il periodo del tecnico italiano al Leicester. Con il Sir, era riuscito a vincere la storica Premier League del 2016. Era malato di tumore dall'ottobre 2023. Per ricordarlo, Jack Grealish e Harry Maguire gli hanno dedicato dei bellissimi messaggi sui social.

Il messaggio di Grealish — "Shakey è una delle persone più grandi che abbia mai incontrato non solo nel calcio ma nella vita", ha scritto Grealish su Instagram. "Il mese scorso mi ha mandato un messaggio quando non sono entrato nella rosa degli europei mentre era malato, questo mostra tutto il suo spessore umano. Un vero cuore d'oro! Mancherai davvero a tutti Shakey. Assolutamente devastato. Invio di tutto il mio amore alla sua famiglia".

Maguire: “Per sempre grato a Shakespeare” — Anche il difensore del Manchester United Harry Maguire, che ha lavorato con Shakespeare al Leicester, ha reso omaggio al suo ex allenatore. "L'uomo che mi ha ingaggiato per il Leicester, l'uomo che mi ha dato così tanta fiducia, l'uomo da cui ho imparato così tanto. Sarò per sempre grato. Il calcio sentirà la tua mancanza, mancherai alla vita”.

L'addio del Leicester — Anche il Leicester ovviamente si è unito al dolore. Sui suoi profili social è stata pubblicata un foto in bianco e nero in segno di lutto con Shakespeare in campo durante una delle tante partite con i Magpies.