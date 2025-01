Le parole di Arne Slot in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United di Ruben Amorim

Liverpool-Manchester United, le parole di Arne Slot — In conferenza stampa, Arne Slot ha parlato così dell'avversario di domani, il Manchester United: "Per quanto mi riguarda, l'ho detto prima e posso dirlo ancora una volta, loro hanno giocatori molto migliori, secondo me, di quanto forse la classifica mostra in questo momento. Forse ci vorrà un po' prima che Ruben Amorim possa riuscire a tirar fuori il meglio da loro, non lo so, ma sicuramente miglioreranno e sono molto, molto, molto più forti di quanto mostrato dal campionato in questo momento". Slot si è poi concentrato su Alexander-Arnold e sui suoi margini di miglioramento: "C'è sempre margine di miglioramento in ogni giocatore. Quindi, Salah ad esempio ha 32 anni e può ancora fare le cose meglio. Basti pensare a come è uscito contro il West Ham e il suo rammarico. Penso che abbia a che fare con il fatto che ha perso alcune occasioni a cui non è abituato. Ma Trent può ancora migliorare, penso di aver visto un po’ di crescita già in questa stagione".

Prosegue: "Questi giocatori sono in cima al mondo, quindi non c'è più molto margine di miglioramento, ma c'è sempre un po' di spazio per crescere. Soprattutto a livello difensivo, Trent, secondo me, ha fatto un passo avanti in questa stagione. Penso che in alcune partite sia stato eccezionale in ogni parte del gioco, ma a volte ci sono stati anche degli alti e bassi, in altre gare, ad esempio, avrebbe potuto fare un po' meglio. Quindi è una questione di continuità per i migliori giocatori ed è forse qui che sta il miglioramento più grande per Trent e sì, gli ho parlato, mi confronto con tutti durante la settimana".

Arne Slot si è poi soffermato sul rendimento di Salah e sul fatto se sia il giocatore più forte del mondo in questo momento: "Quella domanda mi è arrivata dopo la partita col West Ham e penso che sia difficile confrontare i giocatori. Penso che se guardo solo la mia squadra, non le altre squadre, anche Virgil ha fatto una stagione eccezionale ma non ha i numeri come Salah perché è un difensore! È difficile giudicare giocatori in posizioni diverse. I numeri che Mo ha in questo momento parlano da soli. Principalmente quando parliamo dei migliori giocatori del mondo, parliamo di attaccanti. È da molto tempo che parliamo di Messi e Cristiano Ronaldo. Se poi guardi semplicemente i numeri, il modo in cui gioca e il ritmo di lavoro che ha per la squadra, è sicuramente un grandissimo giocatore".

Arne Slot ha poi parlato di Van Dijk e delle sue qualità: "Devo fare una lunga lista perché i migliori giocatori al mondo hanno tante grandi qualità. Penso che Virgil abbia molta intelligenza di gioco, quindi legge i movimenti e le trame molto bene. È grande e forte, è veloce. Sono rimasto impressionato da come tiene la palla in possesso. Fin dalla prima sessione di allenamento che ho fatto, ho pensato, 'Wow!' Può ritardare la sua scelta e può aspettare l'ultimo momento per giocare una palla attraverso le linee. E' un giocatore completo, ed è proprio come Salah, altrimenti non sei uno dei migliori giocatori del mondo o il miglior giocatore del mondo nel tuo ruolo. Uno dei motivi è che difficilmente hanno qualcosa che non sia abbastanza buono. Naturalmente, anche per Virgil ci sono alcune cose del suo gioco che vorremmo vedere potesse migliorare un po'. Voi mi chiederete cosa, ma questo lo dirò privatamente al ragazzo. Ma per noi sta facendo un lavoro eccezionale. Una delle cose che non ho detto ma che ho affermato in tante altre conferenze stampa è che è anche lui che guida la squadra dall'inizio alla fine. E per inizio alla fine intendo che se usciamo sul campo di allenamento, nel momento in cui fischio e inizia l'esercizio sentirò sicuramente un giocatore e quello è Virgil. Porta molta energia positiva anche al club e molta energia positiva nel gruppo. Ha fatto davvero bene, ma questo è anche lo standard di questa grandissima società. Se non giochi così non sei più abbastanza bravo per giocare in questo club. Quindi devono continuare a restare a questi livelli per giocare per questi colori".

Il tecnico del Liverpool ha poi parlato dell'abitudine alla vittoria del suo staff, della società e dei suoi giocatori: "È sempre importante avere giocatori o membri dello staff che sappiano come vincere. Ma sarei stato sorpreso se lavorassi in un club come il Liverpool e mi fossero venuti a dire: "Non c'è nessuno che abbia vinto il campionato in carriera". Perché qui siamo in uno dei migliori club del mondo, quindi probabilmente è normale che da queste parti ci siano giocatori che hanno vinto tante cose nella loro carriera. Quindi è sicuramente utile, ma la cosa più importante che ci aiuta a vincere le partite è il ritmo di lavoro e la qualità dei giocatori. Naturalmente, a volte può essere utile essere abituati a vincere partite importanti. Se giochi in questo club è normale che tu sia abituato a giocare partite importanti".

Legato a questo, c'è la capacità dei giocatori di riuscire ad uscire alla grande dai momenti di difficoltà che capitano durante le partite e le stagioni: "Sì, nell'ultima mezz'ora contro il Newcastle ho visto giocatori che si sono fatti davvero avanti, una squadra che si è davvero compattata per fare un passo in più. Penso che contro il Southampton sia stato un po’ lo stesso, non la partita di Coppa di Lega ma l’altra, quando eravamo in una situazione particolarmente difficile. Ma quello che spicca davvero è quantoa accaduto in quel di Newcastle. Penso che abbiamo avuto un primo tempo difficile, una prima ora difficile e poi quando è entrato Trent, quando è entrato Dominik e quelli che sono rimasti nella squadra, hanno trovato un'altra marcia e lì ho potuto vedere quanto sono speciali".

Slot è poi tornato sul suo colloquio privato con Alexander-Arnold, senza però sbottonarsi: "Posso capire perfettamente la domanda che mi poni, ma penso che tu conosca già la risposta. Queste conversazioni non le ho mai condivise, né su Trent, né su nessun altro ragazzo. Ho appena detto la stessa cosa di Virgil, ovviamente ci sono cose che Van Dijk può migliorare, gli parlo anche di questo. È stata una conversazione come tante altre che abbiamo avuto, io e Trent".

Il tecnico dei Reds ha detto la sua anche sulle possibili destabilizzazioni che provengono dall'esterno: "Se il fatto che altri parlassero di loro destabilizzasse i giocatori del Liverpool, allora avremmo davvero un problema. Se giochi in uno dei club più grandi del mondo, tutti, per tutto l'anno e forse anche di più, parlano sempre di te. A volte, in relazione ad altri club, ciò accade così tante volte per i nostri giocatori che se questo li destabilizzasse allora avremmo davvero avuto un problema, non solo ora ma negli ultimi sei mesi. Credo che anche negli ultimi mesi si sia parlato dei nostri giocatori e non credo che li abbiano affatto destabilizzati".

Liverpool-Manchester United, Slot parla del futuro di Alexander-Arnold — Slot ha poi parlato del futuro di Alexander-Arnold: "Posso dirvi che giocherà domenica e spero che offra le stesse prestazioni dell'ultimo semestre. Tutti hanno visto quanto è stata fantastica la sua prima metà di stagione, quanto è presente con la testa, quanto vuole vincere qui. Ha giocato una partita incredibile contro il West Ham. Penso che tutti ricordiamo quel passaggio che ha fatto, quello del primo tempo verso Salah. Lo vedo sul campo di allenamento ogni giorno lavorare e farsi davvero il mazzo. Ha un impegno totale con noi e giocherà domenica... Se non mi dicono che è malato, ma non mi aspetto che lo facciano".

Infine, Slot ha concluso tornando sulla partita di domani: "Quello che ho detto molte volte è che se vuoi vincere una partita devi superare l'avversario. Poi, in secondo luogo, serve un buon equilibrio nei calci piazzati, soprattutto nelle partite importanti contro giocatori di qualità. Quindi, se il risultato è tirato, allora dipende principalmente dalla qualità dei giocatori. Dobbiamo essere preparati al meglio perché ogni partita in Premier League è difficile, ma soprattutto è una gara in cui affronti giocatori di qualità che, credo, sentiranno che questa è un'opportunità per loro di rendere nuovamente orgogliosi i propri tifosi".

