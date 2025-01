Le parole di Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro il Liverpool di Arne Slot in Premier League: ecco le sue dichiarazioni

Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, una grande classica del calcio inglese, Ruben Amorim, manager del Manchester United, ha parlato del momento della sua squadra, reduce da qualche risultato negativo, e dei giocatori che potrebbero o non ci saranno in vista del match con i Reds di Arne Slot, forse la squadra più in forma d'Europa in questo momento.

Liverpool-Manchester United, le parole di Ruben Amorim — Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Ruben Amorim ha esordito partendo dallo stato della sua squadra, per una delle prime volte con una settimana di lavoro a disposizione: "Questa settimana ho visto la squadra molto bene. Si nota la differenza di quando, per esempio, si hanno delle sessioni di allenamento con tutti per spiegare le idee, lavorare sulle piccole cose, questa cosa mi rende più felice".

Sulla crescita della squadra e sul lavoro del tecnico portoghese nonostante i recenti risultati negativi: "C'è la sensazione che stiamo migliorando e questo è un sentore che ho anche io e che ho avuto nell'ultima settimana. Vedremo poi nell'arco della partita".

Ruben Amorim ha anche parlato delle condizioni di alcuni dei suoi calciatori: "Marcus Rashford ha qualche problemino. Jonny Evans sicuramente non ci sarà invece. Penso poi che per tutti gli altri, fatta esclusione per Lindelof e Shaw, siano in forma e pronti per la gara contro il Liverpool".

Infine, Amorim ha detto la sua anche sul fascino del match contro il Liverpool: "Stiamo parlando di una partita incredibile, forse la più importante se si è qui al Manchester United. Si tratta del rivale più grande che non proviene dalla nostra stessa città, è la nostra storia a dirlo. E poi il Liverpool in questa stagione è davvero forte, ma io sono concentrato sui miei ragazzi, dobbiamo riscattarci dopo l'ultima pessima gara".

"The biggest rival." 👊

Ruben previews Liverpool v United ⤵️#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2025

Il momento del Manchester United di Ruben Amorim — Il Manchester United sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua recente storia. La squadra, sotto la guida di Ruben Amorim, ha collezionato una serie di risultati negativi, posizionandosi a un deludente 13° posto in Premier League. Dopo aver subito quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, i Red Devils hanno accumulato solo 22 punti su 54 possibili, trovandosi più vicini alla zona retrocessione che alla Champions League.

La situazione è aggravata da problemi interni, tra cui la mancanza di coesione in campo e la gestione controversa delle risorse di mercato, con il club che ha dovuto affrontare limitazioni finanziarie per nuovi acquisti senza prima effettuare cessioni. L'atmosfera tra i tifosi è di grande frustrazione, con molti che si chiedono cosa stia andando storto nonostante le aspettative iniziali riposte nel nuovo management e nell'allenatore.