Tanti infortuni e poche certezze, le probabili formazioni di Liverpool e Manchester United

I diversi infortuni porteranno Slot e Amorim a cambiare diverse pedine nel loro scacchiere.

Lorenzo Maria Napolitano 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 14:26)

Domenica ad Anfield il Liverpool affronterà il Manchester United, per una partita che non ha perso il suo fascino nonostante le ambizioni dei club siano - ormai - parecchio distanti. La squadra di Slot, infatti, viaggia a velocità supersonica in Premier League ed in Champions ha presentato la sua candidatura come protagonista principale. Dal canto loro i Red Devils sono ancora in preda alla crisi perpetua, che quest'anno li sta portando addirittura vicini alla zona retrocessione.

Le possibili scelte di Slot e Amorim — Il Liverpool approccia al match in una forma scintillante: è imbattuto da 23 partite ed ha inanellato quattro vittorie in tutte le competizioni. I Reds, però, dovranno fare a meno di Joe Gomez, che lascerà un vuoto in difesa difficile da colmare. Oltre all'inglese, non prenderanno parte al match per infortunio anche Bradley e Konaté. Non solo Slot, anche Amorim è alle prese con una serie di infortunati, tra cui Victor Lindelof, Luke Shaw, Mason Mount e Marcus Rashford. A centrocampo è da tenere in considerazione la possibile partenza dal primo minuto di Kobbie Mainoo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Jones; Salah, Diaz, Gakpo. All. Slot.

Manchester United (3-4-3): Onana; De Ligt, Maguire, L. Martinez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Fernandes, Dalot; Fernandes, Hojlund, Amad. All. Amorim

La classifica — Il Manchester United conta al momento 22 punti in classifica ed è +7 dal diciottesimo posto, in cui alberga al momento l'Ipswich Town. La formazione di Kieran McKenna però spinge per scalare posizioni, così come il Wolverhampton di Jurić. Il club di Amorim, invece, continua a scivolare. Dunque il divario potrebbe presto accorciarsi.

Il Liverpool è comodo al primo posto in classifica, ma una frenata porterebbe l'Arsenal (al momento secondo) alle calcagna della formazione di Slot. Al momento ci sono sei punti di distacco tra le due compagini, e questa settimana i Gunners affronteranno il Brighton mentre i Reds, appunto, lo United. La classifica, pertanto, potrebbe significativamente mutare al termine di questo week end.