North-West derby, guida completa per vedere Liverpool-Manchester United

Il Liverpool capolista affronterà un Manchester United in caduta libera. La guida per seguire il match.

Lorenzo Maria Napolitano 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 19:54)

Il Manchester United è in caduta libera, mentre il Liverpool continua a viaggiare a velocità supersonica verso il titolo. Red Devils e Reds, però, per motivi diversi, tengono comunque a iniziare il 2025 nel migliore dei modi. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà in casa della squadra di Manchester, all'Old Trafford, dove i sogni diventano realtà. L'appuntamento è il 5 gennaio alle ore 17:30 (orario italiano), subito dopo la sfida tra Fulham e Ipswich Town.

Dove vedere Liverpool-Manchester United — Domenica la formazione di Amorim proverà a rialzare la testa, affrontando il Liverpool di Slot che al momento conta ben 45 punti e squadra più vicina, in termini di punti, è il sorprendente Nottingham Forest fermo a 37. La partita si potrà seguire su Sky Sport Calcio, canale di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese.

Il momento di forma delle due squadre — La fine del 2024 non è entusiasmante per la Manchester calcistica. Il City, infatti, è in balia del momento più difficile della sua storia recente, mentre lo United sembra non trovare la via della ripresa neanche sotto la guida di Amorim. La squadra del portoghese, con gli ultimi disastrosi risultati, è scivolata al quattordicesimo posto. E, tra l'altro, conta solo 6 punti in più del Wolverhampton, che ha recentemente ingaggiato Ivan Jurić traendone significativi benefici.

Il Liverpool, invece, trascinato da un super Salah sta mettendo a ferro e fuoco l'Inghilterra e l'Europa. Anche in Champions League, infatti, la formazione di Slot s'è dimostrata imbattibile, presentando la sua candidatura come favorita per la vittoria finale nella massima competizione europea.

L'episodio che forse fotografa il momento nero del Manchester United s'è concretizzato nella sfida contro il Newcastle, persa di due gol tra le mura amiche. Oltre la sconfitta, durante la partita Joshua Zirkzee - uno dei calciatori simbolo del mercato estivo - è stato sostituito al 32° per scelta tecnica e, all'uscita, è stato fischiato da tutto lo stadio. Fischi che si sono, invece, convertiti in applausi quando l'olandese ha deciso di non sedersi in panchina ma tornarsene negli spogliatoi.

