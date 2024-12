Liverpool, Slot: “Salah? Un esempio per tutti”

Slot, allenatore del Liverpool, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il match stravinto contro il Tottenham per 3-6.

Gennaro Dimonte 22 dicembre - 21:49

Il Liverpool mostra i muscoli archivia con una facilità disarmante la pratica Tottenham fuori casa con un netto 3-6. Reds assolutamente in gestione in un match mai in discussione e in discesa per i ragazzi di Arne Slot sin dal primo tempo. Scatenati Luis Diaz e Mohamed Salah, autori di una doppietta a testa. Di Mac Allister e Szoboszlai le altre due reti per un club che ora è a +4 dal Chelsea con una partita in meno. In conferenza stampa l'allenatore olandese ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato.

Liverpool, le parole di Slot — Arne Slot ha parlato nel post partita della vittoria del suo Liverpool al Tottenham Hottspur Stadium per 3-6: "Fino alla prima metà del secondo tempo, mi è piaciuto molto quello che ho visto. Naturalmente, una volta siamo stati sorpresi a tirare fuori la palla da dietro e questo ha portato subito a un gol per il Tottenham. Avremmo dovuto concretizzare di più nel primo tempo, ma abbiamo fatto una partita incredibile. Quando giochi contro un club come il Tottenham che corre tanto non puoi permetterti cali di concentrazione. Sono stato contento della sesta rete. Dal punto di vista offensivo è stata la nostra migliore prestazione in stagione. Salah e Diaz? Sono quelli che hanno fatto due gol ma tutti abbiamo fatto benissimo”.

Reds capolista quasi certamente almeno fino al termine dell’anno: “Certo, significa qualcosa perché preferisci sempre essere dove siamo in questo momento piuttosto che essere in un'altra posizione in classifica. So quanto è difficile vincere il campionato, non è sempre facile presentarsi ogni tre o quattro giorni. Questa è la Premier League”.

Sul record di Salah: “Oltre a essere un ottimo giocatore, penso che sia anche una persona molto simpatica con cui lavorare. È sempre lì per aiutare i suoi compagni di squadra. È sempre con i piedi per terra. Capisce cosa serve per essere a questo livello e sta lavorando davvero duramente per questo. Questo forse mi ha colpito di più: un top player come lui capisce quanto deve lavorare duramente per la qualità che dimostra”.