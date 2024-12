Lunga vita al faraone: Salah riscrive la storia della Premier con un record impareggiabile

Mohamed Salah fu acquistato dal Liverpool per 42 milioni di euro , che al tempo furono versati nelle casse della Roma. Parliamo dell'anno 2017, nel periodo in cui i Reds costruivano la colonna portante della loro nuova corazzata, pronta a dominare l'Europa. Ciò anche grazie alla cessione di Philippe Coutinho, che fu venduto al Barcellona per la bellezza di 135 milioni di euro. Con i soldi di questa cessione furono Virgil Van Dijk, l'egiziano Salah e Andrew Robertson dall'Hull City.

Salah da record

Mohamed Salah quest'anno non perde occasione per ricordare a tutti che questa stagione sarà una last dance per lui con la maglia del Liverpool. A questo atteggiamento, però, unisce una forza spaventosa sul terreno di gioco. Grazie alla prestazione di ieri sera contro il Newcastle, in cui ha realizzato una doppietta (e fornito un assist), l'egiziano è diventato il capocannoniere della Premier League con 13 gol, prima raggiungendo e poi scavalcando il cyborg norvegese Erling Haaland fermo a 12. Tale prestazione non è stata sufficiente per portare i Reds all'ennesima vittoria, dato il pareggio allo scadere dello svizzero Fabian Schar, ma è bastata per raggiungere l'ennesimo record di una carriera ineguagliabile: Salah, infatti, è diventato l'unico calciatore della Premier League ad aver segnato almeno un gol e ad aver confezionato almeno un assist nella stessa partita in 37 occasioni.