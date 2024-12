Febbre da derby: ecco dove poter seguire Everton-Liverpool

Sabato in scena il derby del Merseyside: ecco dove seguire il match di Premier.

Lorenzo Maria Napolitano 5 dicembre - 10:34

Sabato pranza a casa, c'è il derby del Merseyside! Non c'è motivo per uscire di casa, mangiare qualcosa fuori, passare del tempo con gli amici o con la fidanzata. Perché il derby di Liverpool ha un fascino tutto suo, è come se fosse impermeabile al frastuono della modernità. Questa partita oltre ad essere una delle più antiche della storia della Premier League, è anche una delle rivalità che viene disputata costantemente da più tempo. Se il Liverpool, infatti, è sempre stato un élite del calcio della terra di Albione, l'Everton ha affrontato anche momenti difficili, ma nonostante questo il match si disputa ininterrottamente dal 1962.

È un derby affascinante che vale la pena vivere, soprattuto se si ha la possibilità di farlo in prima persona. Soprattutto, è intenso: sì perché a dividere Anfield Road e Goodison Park, come vi abbiamo raccontato, c'è solo lo Stanley Park. Ma non c'è problema, si potrà respirare l'essenza di questa sfida anche semplicemente godendosela da casa, perché pure dal divano si percepirà la determinazione dei calciatori. D'altronde, oltre ad essere un derby secolare, è anche una delle stracittadine con più cartellini rossi registrati.

Dunque, siamo riusciti a convincerti? E allora segna sull'agenda dove seguire la partita.

Dove vedere Everton-Liverpool — A Goodison Park scenderanno in campo calciatori con occhi iniettati di sangue, che per motivi diversi vorranno prendersi la scena in quel di Liverpool. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Calcio, canale di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese. Le migliori sfide di Premier League, infatti, sono in esclusiva su Sky Sport e fino alla stagione 2027/2028.

Lo stato di forma delle due squadre: i risultati del turno infrasettimanale — Stasera la Premier League è scesa in campo per l'appuntamento infrasettimanale, ed i risultati sono parecchio curiosi. C'è il Chelsea che ha strapazzato il Southampton, sempre più ultimo; l'Arsenal che frena il Manchester United di Amorim, ma soprattutto fanno notizia il ritorno alla vittoria del Manchester City e dell'Everton.

I ragazzi di Sean Dyche hanno praticamente chiuso la pratica Wolves nel primo tempo, dati i due gol realizzati al decimo e al trentatreesimo minuto, rispettivamente da Young e Mangala. Nel secondo tempo i Toffees fanno registrare altri due gol al tabellino, ma le reti non arrivano direttamente dai loro piedi: infatti, il difensore degli ospiti Craig Dawson, non nella sua giornata migliore, sbaglia porta per ben due volte nel giro di venti minuti.

Con questa sorprendete vittoria l'Everton scala qualche posizione in classifica, tenendo lontana la zona che scotta. Tra l'altro, con i quattro gol messi a referto, non ha più il peggiore attacco del campionato inglese. I tre punti conquistati potrebbero alzare significativamente il morale della squadra, che sabato alle 13:30 affronterà il Liverpool nel derby del Merseyside.

Non si può dire la stessa cosa del Liverpool, che è stato sorpreso all'ultimo minuto da Schar. I ragazzi di Slot, che comunque tengono ben stretto il primo posto in Premier League, non hanno approcciato il match contro il Newcastle nel modo migliore, passando in svantaggio grazie alla bellissima rete dello svedese Isak. Dopo aver ripristinato la parità e, nel secondo tempo, essere passati in vantaggio grazie alla doppietta del solito Salah, il granitico difensore svizzero ha regalato la parità ai padroni di casa.

Ciò, comunque, non può far pensare ad un Liverpool affannato, date le quattro vittorie di fila con cui si era presentato al match di questa sera. Nei derby, però, le motivazioni possono avere la meglio, e l'Everton ha ufficialmente presentato la propria candidatura per diventare protagonista dell'incontro di questo sabato. Al campo l'ardua sentenza.

