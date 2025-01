Tottenham-Liverpool Carabao Cup: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tottenham-Liverpool, semifinale di andata in Carabao Cup: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Enrico Pecci Redattore 7 gennaio - 19:59

Il calcio inglese non si ferma mai. Il turno infrasettimanale sarà infatti dedicato alle semifinali di andata di Carabao Cup Arsenal-Newcastle eTottenham-Liverpool. I match di ritorno sono in programma a febbraio ed in palio c'è la finalissima di Wembley che assegnerà il primo trofeo del 2025 anche in Inghilterra.

Tottenham-Liverpool, la squadra di Slot a Londra per la semifinale di andata di Carabao Cup — Il match di andata si giocherà in casa degli Spurs, reduci da un pessimo momento in Premier League. L'ultima vittoria della squadra di Postecoglou risale proprio alla Carabao Cup ed alla partita dei quarti di finale contro il Manchester United dello scorso 19 dicembre. Poi sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio in Premier, con il Tottenham che è ormai sempre più lontano dalla zona Europa. Il Liverpool di Slot, invece, è ancora saldamente in vetta alla classifica del campionato con 4 punti di vantaggio su Arsenal e Nottinham Forest ed una gara ancora da recuperare. C'è anche un precedente piuttosto recente che fa tremare gli Spurs: lo scorso 22 dicembre Salah e compagni hanno travolto 6-3 la formazione londinese nel match di Premier League.

Carabao Cup, dove vedere Tottenham-Liverpool in tv e in streaming — Tottenham-Liverpool, andata delle semifinali di Carabao Cup, andrà in scena mercoledì 8 gennaio 2025 alle ore 21:00 italiane. Il big match non sarà visibile in tv ed in streaming in Italia: nessuna emittente, infatti, ha acquisito i diritti televisivi della competizione nazionale inglese.

