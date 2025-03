El gran derbi de Madrid va, anzi torna, in scena domani sera con l'attesissimo ritorno fra Atletico e Real. All'andata, al Santiago Bernabeu, è finita in successo per le Merengues, un 2-1 che comunque lascia aperto qualsiasi discorso. Nel frattempo, i colchoneros sono caduti a sorpresa in Liga: un altro due a uno contro il Getafe, tuttavia condizionato dall'espulsione di Correa, chiamata dal VAR. Non è bastato il rigore di Sorloth (che quando subentra, solitamente segna) ad evitare un KO che allontana - anche se in minima parte - la squadra di Simeone dalla lotta per il campionato. D'altronde, la capolista Barcellona non è scesa in campo nel weekend a causa della morte improvvisa del medico di squadra.