Tre perle illuminano il Bernabeu: il Real batte 2-1 l’Atletico nel derby di Madrid

Fischio finale al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid vince 2-1 il derby d'andata contro l'Atletico: decide una rete di Brahim Diaz.

Luca Paesano Redattore 4 marzo - 22:56

Cala il sipario sul match del Bernabeu. Il Real Madrid batte l'Atletico per 2-1 e si aggiudica il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un derby tutt'altro che spettacolare, ma deciso da tre gioielli clamorosi. La sblocca Rodrygo in apertura, poi pareggia Julian Alvarez. Nel secondo tempo, la giocata decisiva la regala Brahim Diaz. La cronaca dei 90 minuti del Bernabeu.

Real-Atletico, le formazioni del derby di Madrid — È la notte del grande derby al Santiago Bernabeu, dove Real e Atletico si affrontano nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League. Fuori Bellingham tra i blancos, c'è Brahim Diaz nella posizione di trequartista. Valverde e Mendy sulle corsie laterali, con Asensio e Rudiger al centro della difesa. Non cambia nulla invece il Cholo Simeone, che conferma il classico undici dei colchoneros. Panchina per Sorloth, con la coppia d'attacco formata ancora da Julian Alvarez e Antoine Griezmann.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Carlo Ancelotti.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann. All. Diego Simeone.

Real Madrid-Atletico Madrid, la cronaca del primo tempo — Attimi di studio nei primissimi minuti. Poi, però, si fa subito sul serio e il Real batte il primo colpo del derby. I blancos muovono palla da sinistra a destra. Valverde scorge un corridoio per servire l'inserimento di Rodrygo, che scappa alle spalle di Galan, converge verso il centro dell'area di rigore e di mancino la piazza sul lato più lontano. Battuto Oblak, ed è già 1-0 al Bernabeu.

Insiste ancora la formazione di Carlo Ancelotti, che va via questa volta sul lato opposto con una bella combinazione tra Brahim Diaz e Vinicius Jr. Il brasiliano entra in area e calcia, ma arriva una gran chiusura di Gimenez. Al 26' arriva la prima seria occasione della sfida anche per l'Atletico. Giuliano Simeone sfugge a Brahim Diaz sulla destra e mette un pallone tagliente nel mezzo. La palla supera Courtois, ma arriva Valverde a salvare in extremis su Julian Alvarez a centimetri dalla porta sguarnita. Sull'altro lato, un cross insidioso di Rodrygo viene ben respinto da Oblak.

Il derby però è vivo, e la fiammata vincente arriva sul versante dei rojiblancos. Al 32', una perla assoluta di Julian Alvarez riporta il risultato in parità. L'argentino sfida Camavinga sulla linea di fondo, vince un rimpallo e guadagna qualche metro verso l'interno del campo. Dal vertice dell'area di rigore, l'araña fa partire un destro a giro che bacia il palo più lontano ed entra in porta. 1-1 al Bernabeu. Ultima iniziativa del primo tempo per Valverde, che prova a calciare da posizione defilata trovando però pronto Oblak.

Real Madrid-Atletico Madrid, la cronaca del secondo tempo — Il Real prova ad premere subito sull'acceleratore ad inizio ripresa. Ci prova dopo 2 minuti Mbappé con una conclusione di mancino, ma il tiro è debole e centrale. Meglio i blancos al rientro dagli spogliatoi, che dopo un forcing iniziale riesce a capitalizzare. Al 55', la formazione di casa si porta nuovamente in vantaggio grazie ad un altro gioiello, questa volta di Brahim Diaz. L'ex Milan entra in area dopo un servizio di Mendy, sfida Gimenez in un uno contro uno, lo salta spostandosela sul destro e la piazza, precisa precisa, all'angolino più lontano. Un altro colpo spettacolare in una serata non proprio emozionante dal punto di vista delle occasioni.

Al minuto 61 si fa vivo anche l'Atletico Madrid, che cerca di rispondere su un calcio piazzato. Sul pallone scodellato nel mezzo arriva Gimenez, che prova a calciare di controbalzo da buona posizione ma senza trovare lo specchio della porta. Calano un po' i ritmi della sfida con lo scorrere del tempo. I colchoneros concedono metri e il Real, invece, prende controllo del match. Nel recupero, i blancos hanno l'occasione di chiudere definitivamente i giochi. Mbappe si ritrova solo sulla linea di fondo e serve Vinicius, altrettanto solo, al limite dell'area. Il passaggio però è leggermente arretrato e permette il recupero di Lenglet. Chance sprecata per il Real. Termina 2-1 il primo atto del derby.