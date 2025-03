Ancelotti: “Partita difficile, andiamo al Metropolitano con un piccolo vantaggio”

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Santiago Bernabeu.

Luca Paesano Redattore 5 marzo - 00:26

Successo importante per il Real Madrid, che trionfa nel derby per 2-1 e mette un primo tassello per la qualificazione ai quarti. Al Bernabeu brillano le stelle in una sfida non troppo emozionante, con le giocate di Rodrygo e Brahim Diaz che regalano il successo contro i Colchoneros. Alla fine della partita, l'allenatore dei blancos Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato della serata.

Real-Atletico, le parole di Carlo Ancelotti — "È stata una partita difficile, come è normale che sia. Contro l'Atletico è sempre difficile - ha commentato il tecnico italiano sulla sfida del Bernabeu -. Abbiamo iniziato bene, poi Julián Alvarez ha segnato un gran gol e si è riaperta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo lavorato bene, l'obiettivo era prendere un piccolo vantaggio in vista del ritorno e ci siamo riusciti".

"Il piano iniziale era di giocare sulle fasce con Vini e Rodrygo per affrontare l'avversario. La prima mossa ha funzionato bene, ma poi abbiamo perso un po' la pazienza. Abbiamo forzato un po' di giocate quando dovevamo reggere il controllo e tenere l'avversario nella sua metà campo. La squadra ha lavorato duramente, ha difeso bene, l'Atletico ha avuto il controllo a tratti ma senza creare molte occasioni. La squadra è stata compatta per quasi tutta la partita".

Nel complesso, dunque, Ancelotti può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi e, chiaramente, anche del risultato: "Prendo la partita, è stata una partita difficile, immagina come potrebbe essere mercoledì... Penso che abbiamo un piccolo vantaggio e non vediamo l'ora di superare la sfida. Sarà difficile, l'Atletico spingerà un po' di più ma sarà una sfida alla pari. La partita è alla pari e la qualità di entrambe le squadre è molto alta. Sono gli ottavi di finale, ma potrebbe essere una semifinale o una finale. Non siamo contenti di giocare questa sfida contro l'Atletico e non credo che l'Atletico sia contento di giocare i quarti di finale contro il Real Madrid".

E ancora sulla prestazione dei suoi ha aggiunto: "Oggi la squadra ha lavorato, corso e fatto la differenza. Rodrygo e Brahim sono stati i migliori. Non abbiamo pressato molto, ma non era questa la nostra idea. L'Atletico ha avuto il controllo a volte, ma non ha creato molte occasioni. Il risultato ci dà fiducia".

Tuttavia, nella grande serata dei blancos sono mancate le stelle più attese, Vinicius e Mbappé: "Giocare contro la difesa dell'Atletico non è così facile. Abbiamo avuto una buona occasione nel finale con loro due, hanno lavorato duro e lottato. Non hanno mostrato la qualità che hanno, ma hanno la possibilità di farlo. L'ultima occasione? Può succedere di essere poco lucidi negli ultimi minuti. Ovviamente il risultato ci ha dato più tranquillità, siamo soddisfatti perché avevamo di fronte un avversario molto difficile e abbiamo il tempo necessario per prepararci bene per il ritorno".

Tra i più in ombra della serata c'è stato proprio l'attaccante francese, su cui si concentrano le curiosità dei giornalisti spagnoli: "Stava bene, non ha avuto problemi. Ha avuto solo un problema ai denti che non gli ha permesso di lavorare per tre giorni. Non è arrivato nelle migliori condizioni contro il Betis, ma questa partita lo aiuterà a ritrovare il ritmo".

In chiusura, poi, l'allenatore si è espresso anche su due dei grandi protagonisti della partita: "Non è vero che Brahimo tornerà in panchina. Non si può dire che sia indiscutibile, ma è molto importante per noi, moltissimo. Sfrutterà al massimo i minuti che gli darò e giocherà quando lo metterò in campo. Valverde? Non ho più parole per lui, è molto felice e ha dato molto alla squadra. Non ho davvero più parole".