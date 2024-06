Real Madrid, lo store online “vieta” il nome di Mbappé sulle maglie

Nonostante l'annuncio ufficiale, il nome dell'attaccante francese non è ancora ammesso sulle maglie personalizzate. Vale la pena notare che Mbappé non è l'unico nome “proibito” nel negozio online dei blancos. Ce ne sono anche altri...

Davide Capano Redattore 6 giugno 2024 (modifica il 6 giugno 2024 | 08:45)

Pur essendo sgià stato ufficializzato come nuovo acquisto del Real Madrid per la prossima stagione, il nome di Kylian Mbappé è ancora vietato per la personalizzazione delle maglie del Real nel negozio online ufficiale del club. In realtà, non si tratta di una situazione nuova, visto che lo stesso problema si era verificato l'anno scorso, ma il fatto curioso è che ora l'attaccante francese indosserà davvero la maglia dei blancos. A riportarlo è Record.

Il fatto

Nonostante ciò, anche perché l'ex PSG non si unirà ufficialmente al team fino al primo giorno di luglio, la società spagnola continua a far visualizzare lo stesso messaggio di errore quando si cerca di digitare il suo nome. "Il nome e il numero del giocatore non sono disponibili per la personalizzazione in questo momento. Restate sintonizzati per le novità!".

L'unico modo per inserire qualcosa di simile a Mbappé è scrivere "Mbapp", "Mbapppe" o "Mbappeee", perché con o senza accento è impossibile inserire il nome del francese.

Vale la pena notare che Mbappé non è l'unico nome “proibito” nello store online del Madrid.

Ce ne sono anche altri, che in questo caso riportano un messaggio diverso: "Ci scusiamo, la nostra politica di personalizzazione non consente l'uso di questo nome". I nomi in questione includono rivali storici del club madrileno, come Messi, Maradona, Neymar, Cruyff, Gerard Piqué, Thierry Henry o Luis Suárez, ma anche i grandi di sempre del Real, come Di Stéfano, Gento, Puskas, Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo, Raúl, Casillas e Pepe.

Le prime parole di Mbappé da giocatore del Real

"E' un sogno che si avvera. Sono felice e orgoglioso di far parte della squadra dei miei sogni. Nessuno può capire quanto sia emozionato in questo momento.

Non vedo l'ora di incontrarvi, madridisti. Grazie per l'incredibile supporto".