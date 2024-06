Francia U23, caos per le Olimpiadi: Lille e Psg non daranno i giocatori a Henry

Zaïre-Emery, Barcola, Yoro, Diakité e Chevalier, questi i big che non ci saranno ai Giochi Olimpici per la decisione dei rispettivi club

Emanuele Landi Redattore 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 12:43)

La Francia poteva essere una delle grandi favorite alle prossime Olimpiadi. A Parigi 2024, però, non ci saranno diversi gioielli e le cose per il selezionatore Thierry Henry si complicano.

Dopo aver, infatti, comunicato la lista dei 25 preconvocati per le Olimpiadi di Parigi, l'allenatore dell'U23 francese ha visto dei clamorosi dietrofront. Nella lista c'erano Zaïre-Emery, Barcola, Yoro, Diakité e Chevalier. Nelle scorse ore stando a quanto riportato da L'Équipe, il Lille e il PSG hanno avvertito la Federazione: i due club non lasceranno partire i propri tesserati. Bel guaio per Henry in vista dei prossimi giochi olimpici che si disputeranno in casa.

Francia U23, non ci sarà neanche Mbappé — Thierry Henry, prima di questa decisione, aveva detto in una conferenza stampa che si trattava di una lista provvisoria e che ‘i giochi sono aperti per tutti’. La testimonianza è la decisione di tenersi uno slot libero fra i fuoriquota, in modo da tenersi la porta libera nel caso in cui si potesse aprire uno spiraglio per l’inserimento di un super-big che però non sarà Mbappé.

"L’ultima volta che ho ricevuto così tanti no è stato all’Università - ha affermato Henry, spiegando il mancato inserimento del neo attaccante del Real Madrid - Non c'è stato nemmeno modo di avviare una negoziazione. Vai, chiedi, ti dicono no in maniera perentoria e te ne vai".

Henry per il momento ha scelto di convocare come over 23, Alexandre Lacazette (33enne vicecapocannoniere della Ligue1 con 19 gol) e Jean Philippe Mateta (26enne bomber del Crystal Palace, esploso in questa stagione di Premier League con 19 gol in 39 presenze.

Questa era la lista dei 25 scelti da Henry, a cui, però, ora andrebbero tolti i giocatori di Psg e Lille:

Portieri: Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes, Robin Risser;

Difensori: Bafodé Diakité, Maxime Estève, Bradley Locko, Castello Lukeba, Killiann Sildillia, Adrien Truffert, Leny Yoro;

Centrocampisti: Maghnes Akliouche, Joris Chotard, Désiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Kephren Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaire-Emery;

Attaccanti: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel.

Fa strano pensare a quello che fece Kessie tre anni fa, quando dal ritiro in Giappone per Tokyo 2020 disse: "Sono alle Olimpiadi e quando torno firmo il rinnovo col Milan". Rinnovo che non arrivò anche se qui la situazione è diversa e riguarda solo e soltanto delle scelte dei club. I Cinque cerchi, quindi, ancora una volta creano malumori, a dispetto del loro spirito.