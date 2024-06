Cristiano Ronaldo a Mbappè: “Sono felice di vederti illuminare il Bernabéu”

Mbappè: "Ho realizzato un sogno"

Kylian Mbappè non vede l'ora di indossare la camiseta blanca, il trasferimento al Real Madrid è un sogno che si realizza per l'ormai ex calciatore del Psg che ha espresso tutta la propria soddisfazione sulle sue pagine social: "Un sogno diventato realtà. Molto felice e orgoglioso di far parte del club dei miei sogni. È impossibile spiegare quanto mi sento felice ed emozionato in questo momento. Non vedo l'ora di vedervi, madridisti, e vi ringrazio per il vostro incredibile supporto. Hala Madrid!".