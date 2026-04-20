Inizialmente, Bartomeu si è soffermato dapprima sulla narrazione (secondo lui non veritiera) affermando: "L'ho sentito molte volte, ma non è vero. Fa parte di una narrazione molto opportunistica dell'attuale consiglio di amministrazione, che avrei potuto accettare per un anno o due, ma sono passati più di cinque anni e mezzo e continuano. Quindi lo nego categoricamente. La verità è che il Barcellona ha sofferto a causa del Covid, come la maggior parte delle grandi squadre europee, e questo ha significato che durante quei 18 mesi ha smesso di guadagnare circa 500 milioni di euro".