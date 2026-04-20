Ibrahima Konaté tranquillizza i tifosi del Liverpool: il prolungamento del contratto è ormai imminente. Il centrale ha spiegato i motivi della lunga trattativa, allontanando lo spettro di finali amari come quelli di altri senatori

Francesco Intorre 20 aprile - 16:29

Ibrahima Konaté ha deciso di uscire allo scoperto. Il difensore francese ha finalmente rotto il silenzio sul suo futuro, spegnendo le tante indiscrezioni di mercato. Il suo contratto con il Liverpool era pericolosamente in scadenza al termine di questa stagione. I lunghi negoziati per estendere la sua permanenza ad Anfield andavano avanti da oltre un anno, generando diverse preoccupazioni tra i tifosi. Alla fine, però, il centrale classe '99 ha preso una decisione definitiva. Il giocatore ha voluto evitare scenari complessi e turbolenti, come quelli vissuti dal club con Salah e Alexander-Arnold.

L'annuncio imminente e la promessa ai critici — Il difensore ha rilasciato un'intervista molto sincera al quotidiano britannico The Guardian. Konaté ha confermato i continui contatti con la dirigenza e ha tranquillizzato l'ambiente. "Se ne sono dette tante, ma parliamo con il club da molto tempo e siamo vicini a un accordo", ha dichiarato il giocatore. "Penso che tutti desiderassero che restassi il più a lungo possibile. C'è una grande possibilità che io sia qui la prossima stagione".

Subito dopo, però, il francese ha lanciato un messaggio decisamente pungente. Ha invitato i giornalisti a interrogare il direttore sportivo Richard Hughes sui loro colloqui privati avvenuti in autunno. La promessa è altisonante: "Quando tutto sarà risolto dirò qualcosa che farà tacere tutti". Il ventiseienne non ha mostrato alcuna preoccupazione per le lunghe tempistiche burocratiche. Ha infatti ricordato che la dirigenza del Liverpool preferisce storicamente gestire i rinnovi importanti nel mese di aprile.

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I sacrifici segreti in una stagione disastrosa — La firma sul contratto porterà grande serenità al giocatore in vista degli imminenti Mondiali estivi con la Francia. Tuttavia, la stagione sportiva del Liverpool resta assolutamente disastrosa. I Reds sono ormai fuori da tutte le competizioni possibili e lottano unicamente per agguantare la zona Champions League. Questo contesto complicato ha pesato molto sul morale del difensore, spingendolo a una confessione misteriosa.

"È stato un anno duro perché sono successe molte cose", ha ammesso Konaté. "Se tutti sapessero esattamente cosa mi è capitato, potrebbero capire i sacrifici che ho fatto per questo club. Un giorno mi prenderò il tempo per rifletterci". Il racconto di questi retroscena privati è però rimandato al termine del campionato. Attualmente l'unico obiettivo del difensore è garantire al Liverpool l'accesso alla prossima Champions League. Solo dopo aver tagliato questo traguardo vitale, Konaté racconterà finalmente la sua verità.