Per la rincorsa ad un posto in Europa, la squadra allenata da Paulo Fonseca si affida al giocatore in prestito dal Real che nel frattempo fa ammattire la difesa del PSG fra giochi di prestigio ed esultanze provocatorie

Pietro Rusconi Redattore 20 aprile - 16:14

In una Ligue 1 che sembrava non avere più niente da dire, ecco che Paulo Fonseca ha riaperto i giochi. Sarà difficile non vedere il PSG campione di Francia, ma con l'impegnativa finale anticipata di Champions contro il Bayern Monaco le cose potrebbero farsi più interessanti.

Ieri sera la squadra di Parigi ha capitolato contro un Olympique Lione finalmente in ripresa. La squadra dell'ex tecnico del Milan infatti ha vissuto una stagione dalla difficile lettura. Tra dicembre e febbraio, l'OL ha collezionato solo ed esclusivamente vittorie, mentre da fine febbraio a inizio aprile ha subito l'eliminazione dall'Europa League e dalla Coppa di Francia senza mai vincere in campionato. Tuttavia, la squadra sembra in ripresa per lo sprint finale alla ricerca di un posto europeo, meglio se in Champions. L'arrivo di Endrick è stata una carta fondamentale per questa rincorsa e nel match di ieri si è notato.

Il club di Lione attualmente si trova al terzo posto con 54 punti, pari con il Lille di Giroud e tallonato dallo straordinario Rennes di Haise e dal confusionario Marsiglia di Beye. Il PSG invece ha vissuto attimi di forte nervosismo, considerano che il Lens si trova a solo 1 punto e c'è da recuperare lo scontro diretto. La condizione mentale complessa è uscita soprattutto nel battibecco fra Endrick e Achraf Hakimi dopo la rete del brasiliano.

Il battibecco Endrick-Hakimi —

L'ottima squadra di Fonseca ha spaccato la partita dopo soli 6 minuti, grazie al grande assist di Alfonso Moreira (protagonista anche del secondo gol) su cui si è inserita la stellina in prestito dal Real Madrid. Taglio alle spalle di Pacho e diagonale secco col mancino. Per esultare Endrick ha optato per una sobria danza davanti ai tifosi parigini.

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Il gesto non è stato accolto con favore dagli stessi e anche dai calciatori iridati in Europa. Fischi da parte dei primi e commenti piccati da parte dei secondi. In particolar modo si è acceso il capitano Achraf Hakimi, che ha rivelato le motivazioni delle parole di condanna dette al brasiliano: "Volevo che smettesse di fare cose contro i nostri tifosi. Che giocasse a calcio, soprattutto dato che è molto forte. Quando fa cose che non riguardano il calcio giocato però, mi fa davvero infuriare anche perché stavamo perdendo".