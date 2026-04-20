Tra gli incontri andati in scena nel corso della giornata di ieri figura anche la grande sfida che ha messo di fronte il Psg e l'Olympique Lione. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del trentesimo turno della Ligue 1. Al termine di questa sfida che metteva in palio tre punti importanti per entrambe le squadre, il Lione dell'ex Roma e Milan Paulo Fonseca ha avuto la meglio grazie vincendo 1-2 grazie alle reti di Endrick ed Afonso Moreira. Con questo risultato, la corsa al titolo di Campione di Francia resta molto aperta col Psg primo a +1 dal Lens. Tra l'altro, i parigini devono recuperare due gare, tra cui lo scontro diretto coi giallorossi.
Ligue 1
L’Olympique Lione batte 1-2 il Psg e la Ligue 1 resta aperta: il Lens ad un passo dai parigini
La vittoria dell'Olympique Lione contro il Psg tiene aperta la lotta al titolo—
La grande sfida della massima divisione transalpina la sblocca l'Olympique Lione al sesto minuto di gioco con Endrick, che segna su assist di Moreira dopo una serie di passaggi. Al 18' il giovane calciatore brasiliano arrivato in prestito dal Real Madrid ricambia il favore fornendo l'assist al suo compagno di squadra portoghese per la rete dello 0-2 della squadra ospite. Sempre nella prima frazione di gioco, per la precisione al 33', il portiere del Lione Dominik Greif para il calcio di rigore di Gonçalo Ramos e, poco dopo, il Paris Saint-Germain deve sostituire Vitinha per infortunio e fa entrare in campo Zaire-Emery. Durante il secondo tempo il Psg mette in campo K'varatskhelia e Dembélé col georgiano che, soltanto al 94', segna la rete che accorcia le distanze.
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Questa vittoria permette all'Olympique Lione di superare lo Stade Rennais ed andare al quarto posto con 54 punti, gli stessi che ha il Lille. Per di più, la sconfitta del Paris Saint-Germain tiene ancora aperta la lotta al titolo tra parigini, primi con 63 punti, ed il Lens che si trova a -1 dalla vetta. La squadra allenata da Luis Enrique, però, deve recuperare due partite: quella contro il Nantes della 26esima giornata di campionato, che andrà in scena alle ore 19:00 di mercoledì 22 aprile; lo scontro diretto proprio contro il Lens, che si giocherà il 13 maggio.
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