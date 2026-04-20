Tra gli incontri andati in scena nel corso della giornata di ieri figura anche la grande sfida che ha messo di fronte il Psg e l'Olympique Lione. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del trentesimo turno della Ligue 1. Al termine di questa sfida che metteva in palio tre punti importanti per entrambe le squadre, il Lione dell'ex Roma e Milan Paulo Fonseca ha avuto la meglio grazie vincendo 1-2 grazie alle reti di Endrick ed Afonso Moreira. Con questo risultato, la corsa al titolo di Campione di Francia resta molto aperta col Psg primo a +1 dal Lens. Tra l'altro, i parigini devono recuperare due gare, tra cui lo scontro diretto coi giallorossi.