Con quest'importante vittoria, le Aquile scavalcano i cugini in classifica e si portano al secondo posto, a -7 dal Porto di Farioli

Jacopo del Monaco 20 aprile - 11:15

Tra le partite che si sono disputate nella giornata di ieri figura, in maniera particolare, la grande sfida tra lo Sporting Lisbona ed il Benfica. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro nel Derby da Capital valevole per la giornata numero 30 della Primeira Liga, ovvero la massima divisione portoghese. Presso lo Stadio José Alvalade, gli ospiti hanno avuto la meglio conquistando la vittoria grazie al rigore realizzato da Andreas Schjelderup ed il gol, segnato al 93', da Rafa Silva. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da José Mourinho ha superato i biancoverdi portandosi a quota 72 punti.

Il Benfica si aggiudica il Derby Eterno contro lo Sporting Lisbona al 93' — Verso il ventesimo minuto del derby tra le due squadre di Lisbona, lo Sporting di Rui Borges ha avuto la possibilità di sbloccare l'incontro dagli undici metri. L'attaccante Luis Suarez si è preso la responsabilità di calciare il rigore, ma il portiere del Benfica Trubin ha parato il tiro del colombiano. Al minuto 27 il Benfica sblocca il Derby Eterno con il rigore di Schjelderup. Durante il secondo tempo della partita, per la precisione al 72' di gioco, la squadra biancoverde ha pareggiato col gol di testa del giapponese Hidemasa Morita su assist di Zeno Debast. Sei minuti dopo, Mourinho decide di fare alcuni ed uno di questi riguarda l'ingresso in campo di Rafa Silva. Proprio quest'ultimo, al 93', riporta in vantaggio le Aguias.

Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Grazie a quest'importante vittoria nella stracittadina, il Benfica di Mourinho si porta al secondo posto superando proprio i Leões in classifica. Adesso le Aquile hanno 72 punti e l'attuale posizione in classifica permetterebbe loro di giocare i preliminari della Champions League. Tra l'altro, grazie a questa vittoria ci guadagna anche il Porto allenato da Francesco Farioli che, con il successo per 2-0 contro il Tondela, si è portato a quota 79 punti avvicinandosi ancor di più al titolo di Campione del Portogallo.